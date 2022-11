Rafael Cortez relembra problema de saúde na época do CQC

Rafael Cortez desabafa sobre a correria da época de trabalho no CQC e diz: 'Todos tiveram problemas emocionais'

O apresentador Rafael Cortez (46) relembrou a época de trabalho no programa CQC, da Band. Em entrevista no Programa de Todos os Programas, do R7, ele contou que o período de trabalho na atração foi uma época de muita correria e agenda lotada de trabalho. Tanto que ele e outros colegas desenvolveram problemas emocionais. Inclusive, Cortez teve herpes.

“As agendas de gravação eram terríveis, todos tiveram problemas emocionais por causa disso: alopecia, engordava e emagrecia, tinha herpes... Eu tinha muito herpes nessa época, herpes de fundo nervoso mesmo sabe? De não poder administrar minha agenda e ter muita pressão”, disse ele.

E completou: “Era um programa longo, duas horas e meia, às vezes três no ar. A proposta dos argentinos, que criaram o CQC, era que fosse muito dinâmico, muito rápido. As matérias não tinham mais do que três minutos, então era produzidas muitas matérias por semana e muitas coisas quentes, era muito hard news. A coisa mais complicada era a agenda. A gente não tinha nenhuma agenda pessoal para usufruir do próprio sucesso”.

Apesar dos perrengues, Rafael Cortez é grato ao programa. “Ganhamos bem, viajamos o Brasil, fizemos muita publicidade... Viramos nomes. O CQC me deu um nome público, devo muito isso ao CQC, foi um programa revolucionário, sou muito grato”, declarou.

Rafael Cortez celebra o nascimento da primeira filha

Rafael Cortez usou as redes sociais para anunciar o nascimento de sua primeira filha, Nara, fruto de seu relacionamento com Marcella Calhado. Em seu perfil no Instagram, o humorista publicou um vídeo com várias fotos de seu relacionamento com a esposa, e também as fotos da herdeira na maternidade, e ao fundo colocou a música que compôs para a bebê.

"Nara - (Rafael Cortez). Você escolheu pela gente. E a gente. Se fez Sol. Iluminando o mundo à frente. E sempre, e nunca só. Você será eternamente. O presente que o amor mandou. O fruto do melhor da gente. Chegou. Das coisas de antigamente. A mente se cansou. E tudo que a gente sente, e sempre é só amor. E tão melhor e tão somente. Da semente que você brotou. O fruto do melhor da gente. Chegou. É a Nara!", diz a música.