Humorista Rafael Cortez anuncia que será pai pela primeira vez: ''Sempre soube que seria menina''

Ator Rafael Cortez revelou gravidez da namorada e escolha do nome da bebê e disse que sempre soube que seria pai de menina

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 12h19

A família do ator Rafael Cortez (45) vai aumentar! O comediante usou as redes sociais para anunciar que será papai pela primeira vez!

Em seu feed no Instagram, ele revelou que a namorada, a empresária Marcella Callado, está grávida de 14 semanas.

Curtindo viagem no interior de São Paulo, em Porto Feliz, o casal aproveitou para contar a novidade para os seguidores.

"Vem aí o maior amor da minha vida. Eu sempre soube, mesmo diante das minhas maiores dúvidas, vazios e dificuldades, que um dia eu seria… PAI! E isso vai acontecer: a Má tá grávida! Sim, essa mulher incrível, amiga e parceira, carrega em seu ventre um pedacinho meu - aliás, um pedacinho NOSSO! Com a chegada do fruto do nosso amor, começarei uma nova fase da minha existência. E eu já tenho certeza que será a melhor das jornadas que já vivi até aqui. É uma benção e tanto!", começou escrevendo o apresentador.

"Ando contente, emocionado, sensível, choroso, assustado, ansioso, apaixonado; tudo isso ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, estou feliz!! A despeito de toda maldade e incoerência do mundo, a Má e eu daremos o nosso melhor por quem está chegando. Além de todo nosso amor, é claro. É demais poder contar isso em um lugar tão lindo como @aquintadasamoreiras. Em tempo: a barriguinha é de 14 semanas", continuou.

Ao finalizar, o papai babão, que foi apresentador do programa CQC, revelou a escolha do nome da bebê. "Por fim: eu sempre soube que seria uma menina. Venha, que estamos doidinhos por você… NARA!", escreveu Rafael Cortez ao legendar a publicação.

"Parabéns", desejou Tata Werneck nos comentários. "Uaaaaauuuu! Que lindo!!! Parabéns, Rafa!!!!", disse Mariana Xavier. "Coisa linda, meu mano. Aproveita a jornada mais linda que tem família", comentou Felipe Andreoli.

"É com muita alegria e com o coração cheio de amor, que anunciamos a chega da nossa menina, a Nara! Sim! Estamos grávidos! Sonhamos muuuuito com essa novidade, e enfim ela veio!", postou Marcella com uma linda declaração para o amado, comentando sobre a relação dele com seu filho mais velho, Pedro, de relacionamento anterior.

Na última terça-feira, 01, ela ainda compartilhou um clique em que aparece de biquíni, exibindo a silhueta de gestante. "Uma barriguinha exibida para vocês!", disse ela.

