Rafael Cortez mostra primeira foto da filha recém-nascida

Rafael Cortez (45) usou as redes sociais para anunciar o nascimento de sua primeira filha, Nara, fruto de seu relacionamento com Marcella Calhado. Em seu perfil no Instagram, o humorista publicou um vídeo com várias fotos de seu relacionamento com a esposa, e também as fotos da herdeira na maternidade, e ao fundo colocou a música que compôs para a bebê.

"Nara - (Rafael Cortez). Você escolheu pela gente. E a gente. Se fez Sol. Iluminando o mundo à frente. E sempre, e nunca só. Você será eternamente. O presente que o amor mandou. O fruto do melhor da gente. Chegou. Das coisas de antigamente. A mente se cansou. E tudo que a gente sente, e sempre é só amor. E tão melhor e tão somente. Da semente que você brotou. O fruto do melhor da gente. Chegou. É a Nara!", diz a música.

A publicação emocionou os seguidores, que deixaram mensagens de felicitações ao papai. "Alegria, familia! Bem-vindos ao melhor clube do mundo! Aproveitem a viagem", disse o apresentador Felipe Andreoli. "Que bom! Parabéns!!!! Viva Nara! Que traga ainda mais amor pra vida de vocês", escreveu a atriz Mariana Xavier. "Que lindo me emocionei muito. Agora sim família completa, Deus te abençoe sempre", falou uma fã.

Marcella também publicou uma foto de Nara em seu perfil no Instagram e celebrou o nascimento da menina. "Nosso amor chegou!", escreveu ela na legenda da publicação. Vale dizer que ela também é mãe de Pedro, fruto de uma relação anterior.

Confira a música que Rafael Cortez compôs para a filha, Nara:

