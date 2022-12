Rafa Brites brinca após participação no 'Mais Você': ''Falou sobre hemorroidas para todo o Brasil''

Apresentadora Rafa Brites se diverte após entrevista para Ana Maria Braga e comenta sobre comportamento do filho, Rocco, no 'Mais Você'

A apresentadora Rafa Brites (35) usou as redes sociais para comentar sobre sua participação no Mais Você na segunda-feira, 12, e divertiu os seguidores!

Em sua conta no Instagram, a esposa do jornalista Felipe Andreoli (42) publicou cliques exibindo o look que escolheu para ser entrevistada por Ana Maria Braga (73), um vestido vermelho com recortes na cintura, e brincou ao falar que sua cirurgia recente de hemorroida foi pauta na atração matinal da TV Globo.

"Colocou seu vestido vermelho, fez uma make e falou sobre hemorroidas na Globo para todo o Brasil. Ta de parabéns essa princesa!", se divertiu Rafa Brites ao legendar a publicação.

Enquanto Rafa falava de seu livro Síndrome da Impostora, seu filho mais velho, Rocco, de 5 anos, pulava em frente à câmera e corria pelo estúdio. Nos Stories de seu Instagram, a famosa comentou sobre o comportamento do primogênito. "Foi esse o caos, eu tentando falar e focar no livro. Apresentadoras, imaginem, vocês têm dois minutos na Globo... o Rocco causando. E eu [pensando] 'tenho que acabar essa frase, só mais uma palavra'. Mães, essas coisas acontecem comigo para as pessoas se identificarem. Rocco não é assim, não é um menino levado, mas deu a louca nele", disse ela, que também é mãe de Leon, de nove meses.

Vale lembrar que Rafa já foi repórter do Mais Você, e falou da sensação de voltar ao estúdio. "O Mais Você é o ex que eu nunca superei, porque o amor é muito grande. Estou até emocionada. Nem posso falar que começo a chorar. Esse programa realmente mudou minha vida e me trouxe muitos amigos. É muito especial para mim estar aqui hoje", declarou Brites.

Confira o post divertido de Rafa Brites sobre participação no 'Mais Você':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Felipe Andreoli se emociona ao ganhar surpresa de Ana Maria Braga

O jornalista Felipe Andreoli foi surpreendido pela apresentadora Ana Maria Braga na segunda-feira, 12, e não conseguiu conter as lágrimas. A comandante do programa Mais Você, na Rede Globo, chamou Rafa Brites e os dois filhos do casal para participar no estúdio enquanto Felipe estava em um link ao vivo.

Segundo Ana Maria, a surpresa já estava pensada para acontecer, porque Andreoli só voltaria do Catar apenas no dia 20. Mas, como o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia na sexta-feira, 9, seu retorno ao país foi antecipado para esta segunda-feira, 12. Quando viu sua mulher junto de Leon e Rocco no estúdio do Mais Você, Felipe caiu no choro no meio do aeroporto, enquanto esperava para voltar para o Brasil. “Eu não aguento”, disse ele, antes de ficar mesmo sem palavras.

Além disso, Rafa aproveitou para mostrar um calendário que o papai fez para Rocco para ele poder contar os dias que faltavam para a volta dele. “Está todo amassado, porque o Rocco disse que não andava nunca”, brincou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!