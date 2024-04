Quem venceu a primeira etapa em duplas na 'Dança dos Famosos'? Confira a classificação

Os participantes da 'Dança dos Famosos' se apresentaram em duplas com ritmo da bachata; saiba quem ficou em primeiro lugar

O palco do 'Domingão com Huck' ficou agitado na noite deste domingo, 14, com as apresentações dos competidores do quadro 'Dança dos Famosos'. Nesta semana, os participantes encararam o ritmo da bachata, originário da República Dominicana, e enfrentaram o júri com a presença de Julia Lemmertz e Eduardo Sterblitch.

Amaury Lorenzo, Klara Castanho, Henri Castelli, Talitha Morete, MC Daniel, Barbara Reis e Tati Machado disputaram a preferência dos jurados para vencer a primeira etapa em duplas da competição.

Na classificação geral, a dupla Tati Machado e Diego Maia ocuparam o primeiro lugar com a nota final de 55,9. Em segundo, a participante Barbara Reis e seu professor de dança Vinicius Mello ganharam 55,5.

Classificação geral da Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / TV Globo

Confira as apresentações das duplas:

Amaury Lorenzo e Camila Lobo dançaram ao som de uma versão latina da música 'Stand By Me'. A dupla ocupou o terceiro lugar na classificação geral com 55,3.

A segunda dupla a se apresentar no palco do 'Domingão' foi Klara Castanho e Dani Norton, que dançaram uma versão latina de 'Don't Speak'. Os participantes ocuparam o quinto lugar na classificação geral com 55,2.

O ator Henri Castelli e Tati Scarletti deram um show ao som de 'How Deep is Your Love' e ocuparam o sexto lugar da classificação geral com 54,0.

Talitha Morete e Dennis Dinelli, quarta dupla a se apresentar na noite, dominaram o ritmo da bachata e fecharam a classificação geral com 55,0, em quarto lugar.

O cantor MC Daniel e Paula Santos também deram um show no palco do 'Domingão com Huck' ao som de 'Just The Way You Are', de Bruno Mars, e se classificaram em terceiro lugar com 55,3. A dupla empatou com Amaury e Camila.

Teve sensualidade e teve MUITO molejo!!!! Que apresentação incrível do @eumcdaniell e Paula Santos na #DançaDosFamosos 💃🕺 #Domingão

A atriz Barbara Reis e Vinicius Melo se apresentaram ao som de 'Pretty Woman'.

Por fim, a dupla Tati Machado e Diego Maia, vencedores da primeira etapa em duplas, encerraram as apresentações com uma versão de 'Senorita', de Camila Cabello e Shawn Mendes.

E a última dupla da noite na #DançaDosFamosos! Fechando com chave de ouro, @eutatimachado e Diego Maia deslumbrantes e dando um SHOOOOW 😍 #Domingão

Quem saiu da Dança dos Famosos 2024? Saiba como foi a repescagem

Gabriela Prioli, Lexa, Micael Borges e Matheus Fernandes disputaram a primeira repescagem da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão, comandado por Luciano Huck. Os quatro famosos faziam parte do Grupo D, e tiveram as menores notas na primeira fase da competição.

Neste domingo, 7, os artistas se apresentaram com seus professores no ritmo da pisadinha, e os dois participantes com as notas maiores garantiram as últimas vagas da disputa. Após a soma dos votos do júri técnico, do júri artístico formado pelas atrizes da novela da novela Renascer, Camila Morgado e Giullia Buscacio, e da plateia, Micael Borges e Nathália Ramos, e Lexa e Diego Basilio seguem na disputa. Já Gabriela Prioli e Jeffeson Bilisco, e Matheus Fernandes e Aline Ramos foram eliminados. Confira!