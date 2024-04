Quem saiu da Dança dos Famosos 2024? Saiba como foi a repescagem

Gabriela Prioli, Lexa, Micael Borges e Matheus Fernandes disputaram a repescagem da Dança dos Famosos 2024; saiba quem segue na disputa

Gabriela Prioli, Lexa, Micael Borges e Matheus Fernandes disputaram a primeira repescagem da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão, comandado por Luciano Huck. Os quatro famosos faziam parte do Grupo D, e tiveram as menores notas na primeira fase da competição.

Neste domingo, 7, os artistas se apresentaram com seus professores no ritmo da pisadinha, e os dois participantes com as notas maiores garantiram as últimas vagas da disputa. Após a soma dos votos do júri técnico, do júri artístico formado pelas atrizes da novela da novel Renascer,Camila Morgado e Giullia Buscacio, e da plateia, Micael Borges e Nathália Ramos, e Lexa e Diego Basilio seguem na disputa. Já Gabriela Prioli e Jeffeson Bilisco, e Matheus Fernandes e Aline Ramos foram eliminados.

Repescagem Dança dos Famosos - Reprodução/Globo

Confira as apresentações:

Bode é o campeão do The Masked Singer Brasil

Neste domingo, 7, aconteceu a final do The Masked Singer Brasil, e o grande vencedor do reality show da TV Globo foi o Bode. Após a revelação da Sereia Iara, a atriz Evelyn Castro, e da Preguiça, a cantora Ludmillah Anjos, o público descobriu que o ator Silvero Pereira que estava embaixo da fantasia.

"Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco", afirmou o artista após ser desmascarado. Saiba mais!