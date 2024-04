Bode é o campeão do The Masked Singer Brasil; saiba quem é!

O Bode foi o grande campeão da quarta temporada do reality The Masked Singer Brasil, da TV Globo; saiba quem é o artista

Neste domingo, 7, aconteceu a final do The Masked Singer Brasil, e o grande vencedor do reality show da TV Globo foi o Bode. Após a revelação da Sereia Iara, a atriz Evelyn Castro, e da Preguiça, a cantora Ludmillah Anjos, o público descobriu que o ator Silvero Pereira que estava embaixo da fantasia.

"Fiquei muito feliz com o convite, justamente por conta de já ter sido citado nas outras temporadas e por achar o programa muito divertido e artístico. Sempre me vi como um possível participante e dessa vez foi maravilhoso estar no elenco", afirmou o artista após ser desmascarado.

O ator falou sobre a preparação: "Eu aproveitei ao máximo as aulas de preparação vocal realizadas pela equipe do programa e também intensifiquei meus treinos de crossfit e aeróbicos para poder dar conta do peso e resistência dentro da fantasia."

Silvero também falou sobre os desafio: "Superar o peso e a minha claustrofobia! Confesso que em alguns momentos achei que não iria suportar e desistir, mas tive muito apoio emocional da equipe e isso me deu muita segurança", afirmou.

O artista ainda falou sobre ser competitivo: "Sou competitivo e não entro numa briga para perder! Eu me dedico muito aos meus desafios e sempre penso que quem competir comigo vai ter muito trabalho!".

Preguiça e Sereia Iara são desmascaradas

A Preguiça do The Masked Singer Brasil teve sua identidade revelada. Por baixo da fantasia, estava a atriz e cantora Ludmillah Anjos. "Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque já tem muito tempo que eu acho esse programa a minha cara, né? A minha cara de diversão, de diversidade, onde eu poderia fazer o que eu quisesse dentro daquela fantasia", contou.

No ano passado, Ludmillah sofreu um grave acidente de carro em Brasília e chegou a ficar internada na UTI. Para ela, o reality foi um recomeço. "Eu fiquei com medo porque tinha pouco tempo que eu tinha sofrido um acidente, eu estava em constante recuperação. Falei, oxe, mas será que vai dar para fazer tudo o que eu quero com essa fantasia? Mas deu, porque graças a Deus, eu estava recuperada também. E foi muito especial."

"O maior desafio do programa é você superar os seus próprios desafios pessoais. Tudo que eu achava que eu não conseguiria fazer, o programa me mostrou que eu consigo. A fantasia era muito pesada e eu tive o preparo da minha personal. Ela me ajudou muito, eu preparei a respiração e condicionamento do abdômen, das pernas e dos braços", ressaltou.

Evelyn Castro, a Sereia Iara, confessou que o programa foi uma oportunidade dela se reconectar com seu lado cantora. "Foi como se eu tivesse tendo uma segunda chance depois que participei do Fama. E o engraçado foi que eu participei do Fama 4 e o The Masked Singer 4 então eu senti como se eu estivesse tendo uma segunda chance na música. Poder focar só na música foi uma delícia", afirmou.

"É engraçado as pessoas não terem a noção de que eu canto, né? Eu já cantei em vários momentos, cantei na pandemia, cantei na novela, em musicais, mas é muito gostoso também poder ter essa descoberta do público, né?", ressaltou.

A atriz também falou sobre os desafios. "O maior desafio do programa é você estar dentro da fantasia mesmo. Porque, além de ela trazer uma pequena claustrofobia, tem um peso, você tem que se acostumar com aquele peso. Eu gosto muito de treinar, eu faço cross training, faço crossfit e eu aumentei minhas cargas e minhas preparações. Então eu fui me superando dentro daquela fantasia, todas as apresentações. Você tem um trabalho de hipertrofia de força com aeróbico ali."