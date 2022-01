Queen Latifah, que atuou em série ao lado de Chris Noth, comenta acusações de estupro feitas ao ator

A atriz atuou ao lado de Chris Noth na série "The Equalizer"

Nesta segunda-feira, 24, Queen Latifah (51) comentou em entrevista para uma revista americana sobre a demissão de Chris Noth (67) da série em que os dois atuam juntos.

O afastamento do ator da série The Equalizer, que ele estrelou ao lado de Queen Latifah, ocorreu no dia 20 de dezembro.

O motivo da demissão de Chris Noth foram as acusações de estupro feitas por duas mulheres em dezembro do ano passado. De acordo com as supostas vítimas, os ataques ocorreram em 2004 e 2015. O ator negou todas as acusações.

Sobre as acusações dirigidas ao ex-colega, Latifah disse: "É uma situação tão arriscada e delicada que requer muito respeito. É algo pessoal que ele vai ter que lidar".

E em relação à saída de Noth da série, a atriz comentou: "Nós ainda estamos decidindo o que queremos fazer criativamente com o personagem e como vamos lidar com aquele personagem".

"O personagem do Chris é obviamente uma parte muito grande do programa e tínhamos uma química incrível. E eu sinto que a justiça deve prevalecer independentemente", complementou Latifah.

Outra atriz se pronunciou sobre as acusações...

Não foi apenas em The Equalizer que Chris Noth foi apagado. No spin-off de Sex And The City,And Just Like That, o personagem feito pelo ator foi cortado de sua última cena no programa.

O ator que interpretou o personagem Sr. Big em Sex And The City, reprisou seu papel na nova série. Por mais que ele tenha aparecido apenas no primeiro episódio, Noth apareceria em uma cena no último episódio.

Em uma entrevista feita no dia 20 de janeiro para a revista americana Entretainement Tonight, a atriz Cynthia Nixon (55), conhecida pelo seu papel como Miranda em Sex And The City comentou sobre a exclusão da cena que continha Noth.

"Eu acho que demos sorte destas mudanças terem sido feitas. E acho que estamos muito orgulhosas da nossa série", disse a atriz.