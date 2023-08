Qual o salário de Luciano Huck na Globo? Apresentador fez mega doação ao vivo

Com alto salário na TV Globo, apresentador Luciano Huck surpreendeu ao fazer doação ao Criança Esperança

O apresentador Luciano Huck (51) chamou atenção neste domingo, 06, após realizar uma transferência ao vivo para o Criança Esperança, na TV Globo. Durante o programa Domingão, ele mostrou para a câmera a quantia que estava entregando ao projeto social.

Na ocasião, o marido de Angélica exibiu para a câmera o comprovante do pix realizado no valor de R$ 10 mil. Ele afirmou que a doação foi feita em nome de toda a sua família, que acredita na causa solidária.

"Como eu digo: 'conselho ajuda, exemplo arrasta'. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de dez mil reais. Tá doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, dez mil reais para o Criança Esperança. Portanto me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", disse Huck.

MAS, AFINAL, QUAL O SALÁRIO DE LUCIANO HUCK?

Destaque na programação da TV Globo, Luciano Huck faz parte do seleto time de apresentadores que ganham os salários mais altos da televisão brasileira. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do portal Uol, ele aparece em terceiro na lista.

Apesar de ter assumido o Domingão apenas em 2021, Luciano já tinha um salário bem alto desde o Caldeirão. Ao migrar para o dominical, ele deu ainda mais uma guinada em sua poupança. Desde então, ele tem um faturamento acima de R$ 3 milhões, chegando a quase R$ 3,5 milhões.

Leia também: Qual o salário de Marcos Mion? Trabalho na TV Globo era um sonho antigo

Mesmo comandando apenas um programa por semana, o apresentador também tem o retorno do lado comercial, com os patrocinadores da atração. Acredita-se que ele tem uma imagem que atrai bastantes anunciantes, principalmente direcionados ao público A e B.

Além de Huck, outros nomes que ganham um ótimo salário dentro da TV Globo são William Bonner, que supera R$ 1,8 milhão; Marcos Mion recebe R$ 1,2 milhão e Ana Maria Braga fica com R$ 2 milhões.