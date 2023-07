Qual o salário de Marcos Mion? Trabalho na TV Globo era um sonho antigo

Uma das estrelas da TV Globo, o apresentador Marcos Mion não tem um dos salários mais altos da emissora

Contratado pela TV Globo em 2021, o apresentador Marcos Mion (44) é uma das grandes estrelas da emissora carioca. Mas apesar de anos de carreira, a qual já comandou programa de alta repercussão na televisão aberta, o artista não tem um salário astronômico como muitas pessoas imaginam.

Marcos Mion chegou à TV Globo depois de finalizar um contrato milionário na Record TV. Na época, ele havia deixado o comando do reality A Fazenda, a qual conseguiu apresentar duas temporadas de sucesso.

Conforme a jornalista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, Mion entrou na a Globo com um salário em torno de R$ 400 mil por mês. No entanto, ele pode ultrapassar a casa de R$ 1,2 milhão, por conta dos anúncios publicitários do Caldeirão.

Apesar de toda a celebração do comunicador, que revelou ter sido uma verdadeira realização de sonho ter assinado o contrato com a TV Globo, ele ganha bem menos que na Record. Enquanto era o apresentador de A Fazenda, Mion chegou a receber cerca de R$ 3 milhões com a porcentagem sobre os merchans do reality.

"Este momento é medalha de ouro. É maravilhoso! Se vocês soubessem há quantos anos eu rezo e sonho com isso. É uma sequência, né? Depois de reuniões… Dia 4 de setembro vai o meu primeiro ‘Caldeirão’ ao ar e eu ainda não fiz uma reunião. É uma megapressão, do jeito que eu gosto. Quem me conhece sabe que é assim que eu gosto de trabalhar. A pressão me traz criatividade", disse Mion ao anunciar a contratação da Globo.

Até então os maiores salários da TV Globo estão com Fátima Bernades e Luciano Huck. Segundo o colunista Ricaldo Feltrin, do Splash, o apresentador do Domingão recebe pouco mais que R$ 3,5 milhões, enquanto Fátima ganha por volta de R$ 2,5 milhões.

FÉRIAS EM FAMÍLIA

Em tempo, Mion tem aproveitado sua viagem de férias com a família, em Israel. Nesta sexta-feira, 7, o famoso renovou sua fé ao ser batizado nas águas do Rio Jordão, local onde Jesus também foi batizado.

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o comunicador surgiu emocionado ao lado dos familiares. Em seu Instagram, Suzana Gullo, esposa do apresentador, mostrou os detalhes.

"Renovação do Batismo nas águas do Rio Jordão. Foi lindo, foi muito emocionante, ainda mais porque não havíamos programado de ter um padre, e a providência Divina foi perfeita! Romeo também renovou pelo FaceTime, que benção!!!! Estamos renovados pelo Espírito Santo. Amém", disse ela, citando o seu filho mais velho, Romeo.