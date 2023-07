Marcos Mion é batizado no Rio Jordão com sua família

Durante viagem de férias para Israel, Marcos Mion demonstra a sua fé ao ser batizado nas águas do Rio Jordão

O apresentador Marcos Mion voltou a demonstrar a sua fé durante uma viagem de férias com a família. Ele foi para Israel e aproveitou a viagem para renovar o seu batismo. O artista reuniu sua esposa, Suzana Gullo, e os dois filhos mais novos, Donatella e Stefano, para se batizarem nas águas do Rio Jordão, que tem um significado especial para os católicos pois é o lugar onde Jesus Cristo foi batizado.

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o comunicador apareceu emocionado ao lado da família durante o momento especial. A esposa dele mostrou as fotos nas redes sociais e falou sobre a consagração.

"Renovação do Batismo nas águas do Rio Jordão. Foi lindo, foi muito emocionante, ainda mais porque não havíamos programado de ter um padre, e a providência Divina foi perfeita! Romeo também renovou pelo FaceTime, que benção!!!! Estamos renovados pelo Espírito Santo. Amém", disse ela, citando o seu filho mais velho, Romeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SUZANA GULLO MION (@suzanagullo)

Marcos Mion explica ausência do filho mais velho na viagem

Após embarcar em uma viagem com a esposa e os filhos mais novos, Marcos Mion compartilhou o motivo para não levar o filho mais velho, Romeo. Ele contou que o filho é autista e fica estressado quando sai de sua rotina. Por isso, a família optou por ele ficar em casa com uma rede de apoio quando vão fazer uma viagem muito agitada e sem rotina pelo bem dele.

"Ele, ao longo dos anos, evoluiu muito. Ele vive um esforço, uma tensão constante todo dia para se encaixar socialmente. O que vocês veem no meu Instagram, é que ele dominou com maestria: ser hiper simpático, doce, dar um sorriso carinhoso, perguntar como vai, demonstrar interesse no próximo… O que ele faz para consegui isso é, principalmente, o poder de controlar, não ser surpreendido, ou seja: ele domina com a rotina do dia", começou falando.

"Todo dia da semana é igual ao da semana seguinte. Saber o que acontece na segunda é o que vai acontecer na segunda que vem, e na outra, e assim por diante, sem mudança nenhuma... E essas coisas não existem numa viagem. Então tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz o esperado, gera pânico, estresse e crise", revelou o apresentador.

Na legenda, ele ainda escreveu: "Existem temas que não são reels. Os mais profundos. Esse é um vídeo longo, MUITO íntimo, com muita exposição da nossa intimidade, das minhas vulnerabilidades como pai, mas é um vídeo necessário. Feito com muito carinho e amor".

"Como sempre chega muita gente nova, prometi que postaria ele em toda viagem que a família fizesse sem o Romeozão, como está sendo agora. É o segundo ano que posto ele. Ele está muito explicativo, tem exemplos, tem dicas pras famílias e tem esclarecimento com todo carinho e respeito pra quem ama a família unida, ama o Romeozão comigo! Passem adiante. Marquem pessoas que vivem com autistas porque ajuda a tirar a culpa que todos nós temos. Obrigado!", acrescentou Mion.