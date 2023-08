Qual foi a causa da morte da atriz Léa Garcia? Atriz faleceu em Gramado

Léa Garcia faleceu nesta terça-feira, 15, em Gramado, onde estava para ser homenageada em um festival de cinema

A atriz Léa Garciafaleceu nesta terça-feira, 15, aos 90 anos, enquanto estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, para ser homenageada em um festival de cinema. Ela iria receber a homenagem pela sua longa carreira de sucesso durante a noite, mas faleceu pela manhã. De acordo com o Jornal O Globo, a artista faleceu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio .

O infarto aconteceu pela manhã quando ela estava no hotel e a atriz foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. “É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado no Festival de Cinema de Gramado da nossa amada Léa Garcia”, informaram.

Léa Garcia fez a sua estreia como atriz aos 19 anos de idade quando atuou na peça Rapsódia Negra e se apaixonou pelo ofício. Ela queria ser escritora, mas se tornou atriz ao gostar de ficar no palco. Ao longo de sua carreira, ela brilhou nos palcos do teatro, no cinema e na TV.

A artista conquistou o grande público com suas personagens marcantes nas novelas brasileiras, incluindo atuações em Selva de Pedra, Escrava Isaura, Acorrentados, Assim na Terra como no Céu, Dona Beija, Xica da Silva, O Clone, A Lei e o Crime.

Um dos seus últimos trabalhos foi Vizinhos, do Canal Brasil, que estreia em 25 de agosto. Ela estava cotada para participar do remake da novela Renascer, da Globo, que será a próxima novela das 9 da Globo.

Léa Garcia deixa saudades para família grande:

