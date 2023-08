Léa Garcia viveu casamento com intelectual e deixa filhos, netos, bisnetos e tataranetos

Léa Garcia viveu casamento marcante com Abdias do Nascimento; atriz faleceu aos 90 anos

A morte da atriz Léa Garcia aos 90 anos nesta terça-feira, 15, deixou os fãs de luto. Considerada uma das grandes artistas da história da dramaturgia brasileira, ela partiu deixando uma família grande construída ao longo de sua história.

Ao todo, ela deixa três filhos, três netos, dois bisnetos e uma tataraneta. A trajetória da artista começou cedo, quando ela se casou quando ainda era menor de idade. "Fui mãe aos 17 anos. Ao fazer um curativo no umbigo do meu primeiro filho, quase caí desmaiada (risos). Quando me tornei avó, senti uma continuidade da minha vida, foi algo muito forte. Há sete meses, nasceu minha tataraneta. É uma vitória, percebo que estou sendo resistente", declarou ela no ano passado.

Léa Garcia foi casada nos anos 50 com o intelectual Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental Negro (TEN) e autor de vários livros sobre a questão racial, entre eles o fundamental O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado, obra pioneira na discussão do racismo.

Ela inclusive contou detalhes de como os dois se conheceram."Estava no ponto do bonde na Praia de Botafogo, ia levar minha avó ao cinema, quando veio uma pessoa ao meu encontro e perguntou: “Você não gostaria de fazer teatro?”. O autor dessa abordagem foi o Abdias. Eu havia conhecido a Ruth (de Souza, atriz) na casa da minha professora de inglês. Ela era amiga dele e comentou sobre o encontro com duas meninas que pareciam americanas, eu e uma amiga. Ao me ver, deduziu que eu era uma delas", disse também ao jornal 'O Globo'.

Atriz lançou livro antes da morte

Em abril, Léa Garcia lançou o livro Mira, Serafina, Rosa e Tia Neguita: A Trajetória e o Protagonismo de Léa Garcia. Na época, ela reuniu familiares, amigos e artistas no evento de

A atriz Lea Garcia morreu nesta terça-feira, 15, aos 90 anos. A artista estava em plena atividade e aguardava no Rio Grande do Sul, a homenagem que receberia no Festival de Gramado

A informação foi confirmada pelos familiares da estrela em uma publicação nas redes sociais. "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado da nossa amada Léa Garcia", diz a mensagem que não deu mais detalhes sobre a causa.