Quais atores de Mulheres de Areia já morreram? Confira lista

Mulheres de Areia volta a ser exibida na Globo nesta segunda-feira, 26

Mulheres de Areia foi um dos folhetins de maior sucesso na década de 1990. Agora, quase 30 anos após sua exibição original, a trama protagonizada por GloriaPires, que interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, volta à TV, para matar a saudade dos fãs e também relembrar grandes ícones da teledramaturgia brasileira que já morreram.

No ano de 2013, o ator Sebastião Vasconcelos morreu após uma pneumonia. O ator tinha 86 anos e estava internado para tratar as complicações em um hospital no Rio de Janeiro. Em Mulheres de Areia, ele interpretava Floriano , pai das gêmeas e protagonistas Ruth e Raquel, e marido de Isaura (Laura Cardoso).

Intérprete de Donato em Mulheres de Areia, o ator Paulo Goulart morreu em março de 2014, aos 81 anos. O ator, que faleceu em São Paulo, lutava contra um câncer renal que já estava em estágio avançado. Na novela, seu personagem era um vilão que tomava conta da vila dos pescadores e explorada os trabalhadores cobrandos altas taxas.

Em 2018, dois atores do elenco morreram. Eloísa Mafalda, que interpretava a fofoqueira Manuela, morreu aos 93 anos no Rio de Janeiro. Além dela, o ator, roteirista e diretor Joel Barcellos morreu aos 81 anos. Na trama, ele vivia Chico Belo, pai de Tito, personagem interpretado pelo ator Eduardo Moscovis.

Outro grande nome da teledramaturgia que também nos deixou foi Nicette Bruno. Em Mulheres de Areia, ela interpretava Juju, que tentava copiar a esposa de Virgílio (Raul Cortez), Clarita Assunção (Susana Vieira). A atriz morreu aos 87 anos, em dezembro de 2020, após sofrer complicações causadas pela Covid-19. Ela chegou a ficar internada em um hospital no Rio de Janeiro.

Além deles, outros atores de Mulheres de Areia nos deixaram. Nomes como Adriano Reys (Oswaldo Sampaio), Irving São Paulo (José Luís Queiroz - Zé Luís), Carlos Zara (José Pedro Vieira - Zé Pedro), Antônio Pompeo (Servílio Martins), João Carlos Barroso (Daniel), Serafim Gonzalez (Garnizé) e Germano Filho (Ataliba) também morreram.