Aos 95 anos, atriz de Mulheres de Areia vive reclusa no interior de São Paulo; veja

De volta a TV com Mulheres de Areia, Laura Cardoso mostrou o sítio em que vive atualmente

Afastada das novelas desde 2019, a atriz Laura Cardoso poderá ser vista nas telinhas da Globo a partir de 26 de junho, com o início da reprise de Mulheres de Areia. Hoje, aos 95 anos, a veterana vive reclusa em uma mansão no interior de São Paulo e decidiu abrir as portas do sítio para receber o programa É de Casa e mostrar os detalhes do local.

A produção do programa foi recebida em casa pelo bisneto da artista, Fernando Faria. Ele é filho de Adriana Balleroni, fruto do casamento da atriz de Mulheres de Areia com Fernando Balleroni (1922-1980), com quem também teve outra filha, Fátima Balleroni. O episódio foi ao ar no último sábado, 17, e contou com a apresentação de Maria Beltrão.

Durante a pandemia de Covid-19, Cardoso ficou isolada na mansão ao lado da família. Seu bisneto ainda revela que ele é quem acompanha seu dia a dia e atualiza as redes sociais da artista, que viveu Isaura Araújo em Mulheres de Areia. "Ela é mais que especial. Ela me ensina, nos ensina, a viver do jeito que ela nos faz ser. Ela é um exemplo para mim", disse Fernando.

A propriedade conta com uma grande área externa, que abriga uma piscina, horta e até mesmo uma capela. A casa central tem a fachada bastante simples, pintada em um tom de bege e com o telhado e detalhes da janela em marrom. Ao longo da conversa com a jornalista, a atriz também contou que gosta de aproveitar o ar livre em sua casa.

Em Mulheres de Areia, a veterana da atuação interpretou a mãe de Ruth e Raquel, personagens principais da trama, ambas interpretadas por Gloria Pires. Ela era casada com Floriano (Sebastião Vasconcellos) e sempre foi muito preocupada com Raquel, sua filha menos ajuízada e bastante encrenqueira.