Príncipe Harry e Meghan Markle se pronunciam após críticas à série: “Criaram uma narrativa falsa”

No último dia 8, a primeira parte da série “Harry e Meghan”, que acompanha a vida do Príncipe Harry (37) e sua esposa Meghan Markle (41) foi lançada na Netflix. A produção trouxe diversas revelações sobre a Família Real e mostrou os bastidores da vida do casal.

Porém, os primeiros episódios de “Harry e Meghan” ficaram longe de ser unanimidade entre seus espectadores. Por mais que muitos tenham elogiado a produção, a série recebeu diversas críticas.

O jornalista britânico Piers Morgan, que nunca foi fã do casal não poupou críticas ao falar sobre a série em seu Twitter: “Imagine reclamar sobre privacidade e então fazer um documentário do tipo ‘conta tudo’ sobre sua vida privada? Então, imagine pregar compaixão enquanto você destrói sua família novamente? E imagine lançar o primeiro trailer deliberadamente para arruinar a grande viagem do seu irmão aos EUA? Hipócritas repulsivos”.

Imagine bleating about privacy then doing a kiss-and-tell reality series about your private lives? Then imagine preaching compassion as you trash your family again? Then imagine releasing 1st trailer deliberately to ruin your brother’s big trip to America? Repulsive hypocrites. https://t.co/a5JsVeB8Di