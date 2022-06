Prestes a estrear novo programa, Mari Palma se declara para seu pai: ''Você nunca vai soltar a minha mão''

Mari Palma relembra momento especial com o pai ao ‘contar para ele’ sobre a estreia de seu novo programa

06/06/2022

Esta segunda-feira, 06, é um dia muito especial para Mari Palma (33). Isso porque vai rolar a estreia de seu mais novo programa, o PopVerso.

Portanto, logo ao acordar, a repórter decidiu prestar uma homenagem para seu pai, Luiz Palma (1951-2021).

Em seu Instagram, ela publicou um registro de sua mão ao lado da dele e contou sobre a emoção de seu próximo desafio.

“Oi pai, olha eu aqui de novo. A gente conversa todo dia, mas faz tempo que eu não te escrevo. É que o McFly tava aqui e você bem sabe como eu sou com eles, né. Inclusive, o que eu e a Pam demos de risada na viagem imaginando você zoando a gente”, começou brincando na legenda.

“Enfim, não é sobre isso que eu quero conversar hoje - é sobre a estreia do meu programa novo. E eu sei que você já contou pra todo mundo aí em cima, como você fazia aqui. A mamãe sempre me disse que, quando era algum dia especial pra mim, você acordava todo feliz e cheio de energia, ansioso, e não saía da frente da TV contando as horas pra me ver. E, logo cedo, você me ligava: ‘é hoje, filha! Tô aqui, tá? Vai dar tudo certo’”, contou em seguida.

Ao continuar, a jornalista falou sobre como foi não ter tido esta conversa. “E você não faz ideia de como eu sinto falta dessa ligação. Eu acordei hoje e senti um vazio gigante dentro de mim. E aí eu achei essa foto que eu tirei de um dia que a gente estava sentado no sofá conversando sobre a vida. Eu lembro que na época eu senti vontade de tirar essa foto, mas não sabia direito o porquê. Hoje eu sei. É pra eu não esquecer que você nunca vai soltar a minha mão. E essa é a nossa ligação de hoje”, disse.

“Então vamos juntos, de mãos dadas, pra mais um desafio: o PopVerso. Se você está comigo, eu tô bem. Agora dá licença que eu preciso correr pro trabalho… Não esquece que começa às 20h no YouTube, hein? Depois eu volto e te conto como foi. Te amo pra sempre, amor da minha vida”, se declarou ao final.

Não demorou para que Phelipe Siani (37) deixasse um comentário no post da noiva. “Vai ser lindo, meu amor. E o gordo vai ficar ainda mais orgulhoso lá de cima”, garantiu.

Veja a foto que Mari Palma usou para contar para seu pai sobre a estreia de seu novo programa: