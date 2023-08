Premiado no teatro, Clayton Nascimento celebra estreia em novela na Globo

Sucesso no teatro, ator e dramaturgo Clayton Nascimento interpreta personagem cômico em nova novela das sete na Globo

O ator e dramaturgo Clayton Nascimento, conhecido por sua peça premiada no teatro Macacos, está prestes a conquistar as telinhas da Globo na nova novela das sete. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, Clayton prometeu levar todo o seu talento para dar vida a um personagem cômico em Fuzuê.

Na trama, o artista, que também participou da minissérie As Five da Globo, dá vida á Caito, um noveleiro assumido, que trabalha no Beco do Gambá, casa de shows comandada por Seu Lampião, que é interpretado pelo aclamado ator Ary Fontoura. Em seu espetáculo na casa, o personagem irá interpretar as irmãs Ruth e Raquel, da novela Mulheres de Areia.

Durante a entrevista, Clayton exaltou a trama da novela: “São personagens que tem alegria popular, vão para tela para falar alegria, tem nome e sobrenome, tem suas moradas, que se encontram para crescer e se fortalecer”, contou o ator, que recentemente participou do ‘Conversa com Bial’, para falar sobre seu sucesso no teatro.

“A coisa que mais me marca quando penso nesse núcleo, que sonha, descobre junto e se apoia, de tantas coisas que poderiam ser mostradas em corpos negros, mostram corpos com nome, sobrenome e sonhos. É muito rico. É um lugar de felicidade, de alegria, é o maior prazer estar aqui, fazer esse personagem que me permite sonhar”, ele concluiu.

Além de Clayton e Ary Fontoura, a novela escrita por Gustavo Reiz conta com outros grandes nomes da televisão brasileira como Lilia Cabral, Olívia Araújo, Edson Celulari, Felipe Simas e Marina Ruy Barbosa, que será a grande vilã da trama, com estreia marcada para o dia 14 de agosto, como substituta de Vai na Fé.

Saiba mais sobre a vilã de Fuzuê:

Durante a coletiva de imprensa, na qual a CARAS Digital esteve presente, Marina Ruy Barbosa prometeu causar um verdadeiro fuzuê com sua primeira vilã. A ruiva revelou mais detalhes sobre sua personagem, uma empresária do ramo de joias que fará de tudo para encontrar sua herança em uma caça ao tesouro.