Poderosa! Ana Clara comanda estreia da segunda temporada do reality 'Túnel do Amor'

Após estar a frente de programas sobre o BBB 23, Ana Clara estreia como apresentadora solo no reality de namoro que comandará no Multishow; saiba mais

Depois de estar no comando de programas sobre reality Big Brother Brasil, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara (26) apresentará a segunda temporada do programa 'Túnel do Amor', que será lançado no dia 26 de abril às 22h, no Multishow e no Globoplay.

O novo projeto, que irá ao ar de segunda a sexta-feira, contará com brincadeiras e desafios com dez duplas de amigos, que vão ser divididas em duas casas, para escolher o crush ideal para seu respectivo parceiro. Com um clima imprevisível, a atração irá trazer novas dinâmicas, dates em momentos inesperados e muitas surpresas entre os participantes.

Durante coletiva de imprensa para divulgar a 2ª temporada do reality na tarde desta terça-feira, 18, Ana contou que quando recebeu o convite para substituir Marcos Mion, ela ficou surpresa, já que é fã de carteirinha do programa e não perdia um episódio sequer da atração.

“Eu amo esse programa! Assisto todos, é muito divertido. Meus amigos ficaram muito felizes, mas reclamaram: ‘que saco, agora a gente não pode entrar para participar!’”, contou Ana.

E prosseguiu: "A recepção de todo mundo foi maravilhosa. Todo mundo ficou muito feliz por mim. Sentia que as pessoas estavam esperando mesmo que eu tivesse a oportunidade de ter uma coisa com a minha cara e que realmente eu fosse a apresentadora do projeto. Realmente foi um reconhecimento e tanto”.

A jornalista que assumiu o relacionamento com Bruno Tumolli na última semana, ressaltou que antes de ser convidada para ser a apresentadora do reality, já estava vivendo um relacionamento sério com o rapaz.

"Dei algumas entrevistas e já estava namorando, mas não queria dizer. Sou do tipo que não me escondo, mas não exponho. Não deixei de fazer nada que gosto. Continuei saindo para jantar, fui a camarotes no Carnaval. Mas prefiro que conheçam pelo meu trabalho primeiro. Adoro falar das campanhas que faço, mostrar os bastidores dos programas que apresento. Já meu lazer, minha folga, minhas comemorações... Gosto que fiquem no particular. Meu intuito não é ser digital influencer”, revelou.

Além disso, a artista contou que ficou encantada ao ver a dinâmica e a diversidade do programa fora das telinhas. “Foi o contato físico com os participantes. Eu tinha uma experiência mais distante, assistia tudo por uma tela, ou falava no final. Entrar na casa, olhar na cara das pessoas, interagir com eles ao vivo, foi o mais diferente que tive como experiência. Foi o mais legal", afirmou.

Por fim, a ruiva entregou suas expectativas e ainda deu um pequeno spoiler da atração: "Estou muito feliz! Vamos entregar um material muito legal no Túnel. Os participantes são de vários lugares do Brasil, com várias orientações sexuais e personalidades fortes. Poucas são as pessoas que passam despercebidas. A gente grava o nome das pessoas no segundo episódio, pois as personalidades são muito bem definidas”, concluiu.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA CLARA:

