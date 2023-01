Personagem de Noah Schnapp em Stranger Things sofreu especulação sobre sexualidade

Última temporada de Stranger Things fez público especular sobre a sexualidade do personagem de Noah Schnapp

Noah Schnapp (18), conhecido por estrelar a série Stranger Things, revelou nesta quinta-feira, 5, ser gay. Através de uma postagem em seu perfil do TikTok, ele comentou como foi abrir seu coração para seus amigos e familiares. A informação sobre o ator chega pouco depois de seu personagem na produção da Netflix sofrer com especulações sobre sua sexualidade .

"Quando eu finalmente contei para meus amigos e família que era gay após passar 18 anos assustado 'no armário' e tudo que eles disseram foi: 'nós sabemos'", escreveu ele no vídeo, completando na legenda: "Eu acho que sou mais parecido com Will do que eu pensava".

A postagem do ator logo viralizou nas redes sociais, fazendo os fãs ficarem enlouquecidos. Em uma chuva de publicações, internautas apareceram celebrando a notícia e compartilhando cenas marcantes de Noah na série, o qual é um dos protagonistas.

Vale destacar que em 2021, após a estreia da quarta temporada de Stranger Things, muito foi falado sobre a sexualidade de Will Byers, personagem de Noah. O rapaz havia acabado de entrar na adolescência e estava dando sinais de ser diferente dos demais amigos.

Entre os fãs logo surgiram uma série de debates sobre a sexualidade do garoto , que nunca demonstrou interesse por garotas, mas sempre fica sem jeito ao lado de seu melhor amigo, Mike.

Mas após várias especulações, o próprio Noah veio a público e confirmou que, de fato, seu personagem é gay. Ele ainda adiantou o enredo da próxima temporada da produção, que será a última.

"Deram pistas na primeira temporada. Sempre esteve lá, mas você nunca percebeu. É apenas ele crescendo mais devagar que seus amigos? Agora que ele ficou mais velho, eles fizeram disso uma coisa muito real e óbvia. Agora está 100% claro que ele é gay e ama Mike", disse Schnapp em entrevista à revista Variety.