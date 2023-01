Noah Schnapp, ator de Stranger Things, assume ser gay

Ator Noah Schnapp usou suas redes sociais para contar para seus fãs sua sexualidade

O ator Noah Schnapp (18), que interpreta o Will na série de extremo sucesso da Netflix, Stranger Things, usou suas redes sociais para revelar que é gay! Através de um vídeo publicado no TikTok, o astro da produção teen revelou a reação dos amigos e familiares ao saberem sua sexualidade.

“Quando finalmente contei aos meus amigos e família que era gay depois de ficar 18 anos assustado no armário e tudo que eles disseram foi ‘nós sabemos’”, brincou ele no vídeo. “Acho que sou mais parecido com o Will do que eu imaginei”, escreveu o ator na legenda da publicação.

A referência se vem de seu personagem em Stranger Things, que segundo o próprio Noah, está apaixonado por seu melhor amigo Mike Wheeler, interpretado por Finn Wolfhard, que por sua vez, vive um romance com Eleven, personagem de Millie Bobby Brown. A sexualidade de Will já era bastante discutida pelo público.

“Na primeira temporada, eles deram pistas. Sempre esteve ali, mas não tinha como saber com certeza. Ele estava crescendo mais devagar do que os amigos? Agora que ele está mais velho, está mais real e óbvio”, disse Noah, em entrevista à revista Variety.

“Agora está 100% claro que ele é gay e que ele ama sim o Mike. Mas antes, era um arco devagar. Eles vem intencionalmente construindo isso ao longo das últimas temporadas. Até mesmo na temporada 1, eles deram pistas disso e aos poucos, aos poucos expandiu essa história”, completou.

Noah Schnapp, o Will de "Stranger Things", revela trabalho inesperado que conseguiu durante as férias

Noah revelou para a revista americana Flaunt que trabalhou como salva-vidas de piscina pública após o término das gravações da quarta temporada de Stranger Things. “É algo ‘mais para diversão’”, comentou Noah sobre a decisão. “Eu meio que cresci com uma vida normal e amigos normais e coisas fora de Stranger Things, então isso meio que manteve meus pés no chão”, ponderou o ator.