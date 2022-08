Noah Schnapp, o Will de "Stranger Things", revela trabalho inesperado que conseguiu durante as férias

Após o fim das gravações e lançamento da quarta temporada de "Stranger Things", a vida do ator Noah Schnapp (17) teve diversas mudanças.

O ator conhecido por interpretar o personagem Will na série da Netflix, revelou para a revista americana Flaunt na semana passada que está trabalhando como salva-vidas em uma piscina pública.

“É algo ‘mais para diversão’”, comentou Noah sobre a decisão. “Eu meio que cresci com uma vida normal e amigos normais e coisas fora de Stranger Things, então isso meio que manteve meus pés no chão”, ponderou o ator.

Seguindo com sua vida fora de "Stranger Things", o ator se formou no Ensino Médio no ano passado. E logo após isso, Noah foi aceito para a Universidade da Pensilvânia.

E engana-se quem pensa que o intérprete de Will irá cursar algo como Artes Cênicas ou Cinema na faculdade. Noah revelou que irá se graduar em Negócios.

“Atuar era meio repetitivo, então eu decidi tentar algo novo”, revelou o jovem sobre sua escolha de especialização.

Noah compartilhou em suas redes sociais um vídeo emocionante dele e sua família reagindo à notícia de que o ator foi aceito para entrar na faculdade.

This video of Noah Schnapp learning he got accepted to college is the purest thing in the world. Congrats Noah!! 👏 pic.twitter.com/uJRZGueizw