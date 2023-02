Pedro Bial revela uma das últimas conversas com Gloria Maria

Pedro Bial revela que tentou visitar Gloria Maria, mas ela não deixou: 'Ela não queria ser vista'

O apresentador Pedro Bial comoveu ao relembrar uma das últimas trocas de mensagens com a jornalista Gloria Maria, que faleceu nesta quinta-feira, 2. No programa Encontro, da Globo, ele contou que mandou uma mensagem para a amiga no dia 31 de dezembro de 2022 após sonhar com ela. Ele tentou ir visitá-la, mas a jornalista não queria receber visitas neste momento delicado de sua vida.

“Em dezembro, do dia 30 para o dia 31, eu sonhei a noite inteira com Gloria, sonhos felizes e divertidos. E eu mandei uma mensagem para ela no dia 31 para contar isso e desejar um novo ano. E ela me respondeu já dizendo que estava mal, que estava vivendo o inferno. Ela estava em casa e eu falei: 'deixa eu te ver'. E ela não queria ser vista. Ela estava muito frágil e acho que ela não gostava de... A natureza da vaidade da Gloria era se mostrar sempre forte”, disse ele.

Gloria Maria lutava contra um câncer no pulmão que evoluiu para metástase no cérebro. Em seus últimos dias de vida, ela foi internada no Rio de Janeiro e o tratamento não fazia mais efeito.

Além disso, Pedro Bial também relembrou do boato de que teria sido casado com Gloria Maria. Ele contou que eles nunca tiveram um relacionamento íntimo, apenas trabalharam juntos por muitos anos no 'Fantástico'. “Uma vez eu falei: 'eu fui casado com a Gloria Maria por 10 anos', falando que a gente apresentou o Fantástico junto. E levaram isso ao pé da letra! Como assim eles foram casados? E a gente ria disso. A gente fez de tudo, mas casar ou qualquer relação mais íntima, infelizmente nunca tivemos. E era coisa de casamento, eu quero o estúdio gelado, eu quero o estúdio quente, vamos chegar na hora, não, vou chegar depois. É um pedaço de mim que está indo embora”, disse ele.