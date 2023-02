Glória Maria lutava contra um câncer desde 2019; relembre!

Apresentadora Glória Maria foi diagnosticada com câncer nos pulmões e metástase no cérebro

A jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira, 2, lutava contra um câncer diagnosticado em 2019.

A apresentadora sofreu uma queda após ter uma espécie de apagão e ao ir para o hospital, descobriu um câncer no pulmão e posteriormente um tumor no cérebro, que foi operado. “De repente, entro em casa, fecho o meu portão, caio, desmaio. Quando vou ver o que é, descubro que estou com um tumor no cérebro. Só isso”, disse para Serginho Groisman, oito meses após o acidente.

Ela deu outra declaração ao portal GE: “Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um ‘prazo de validade’. E estou aproveitando de todas as maneiras”.

As medidas não tiveram o êxito necessário e ela continuou sendo tratada até janeiro deste ano. A jornalista chegou a ser internada novamente no dia 4 deste primeiro ano e teria alta no dia 6.“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, diz a nota da TV Globo.

Glória tinha um currículo recheado de pioneirismos e reportagens impressionantes e deixa duas filhas adolescentes, adotadas por ela em 2009.

Confira última postagem de Glória Maria: