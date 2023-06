Patricia Poeta surpreende ao revelar sintoma inusitado na gravidez do filho

Mãe de um rapaz de 21 anos, Patricia Poeta conta que descobriu a gravidez de um jeito inusitado

A apresentadora Patricia Poeta revelou uma curiosidade de quando engravidou do seu filho, Felipe, que já está com 21 anos. Ela contou que descobriu a gestação por causa de um sintoma inesperado na época.

Em uma conversa no programa Encontro, da Globo, nesta quinta-feira, 8, a jornalista contou que teve que teve uma queda de pressão e demorou para perceber que era um sintoma da gravidez. "Primeiro eu fiz o exame pra ter certeza. Eu tenho prioblema de pressão baixa e ela caiu mais ainda. Achei que tava um pouco cansada", contou ela.

Então, ela revelou a sua surpresa ao descobrir que estava grávida. "Fiz o exame com a médica só pra descartar, mas descobri. Demorei pra aceitar, liguei pra minha mãe pra falar porque não tava acreditando e, com o papel do resultado na mão, fiquei falando que era positivo", relembrou.

Há pouco tempo, Patricia Poeta fez uma rara aparição em público com seu filho. Os dois aproveitaram juntos o final de semana de Dia das Mães no Rio de Janeiro e foram flagrados pelos paparazzi. O rapaz mostrou o quanto cresceu nos últimos anos e esbanjou sua beleza no passeio com a mãe coruja.

Os dois foram flagrados enquanto caminhavam juntos pelas ruas de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Para o passeio, ela esbanjou estilo ao aparecer com calça jeans rasgada e jaqueta bege.

Foto: JC Pereira / AgNews

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.