Ele cresceu! Filho de Patricia Poeta faz rara aparição com a mãe no Rio de Janeiro

Em passeio nas ruas do Rio de Janeiro, Patricia Poeta curte a companhia do filho de 20 anos em rara aparição juntos

A apresentadora Patricia Poeta aproveitou o final de semana de Dia das Mães para curtir a companhia do seu filho único, Felipe, de 20 anos, fruto do antigo relacionamento com o diretor Amauri Soares. O rapaz mostrou o quanto cresceu nos últimos anos e esbanjou sua beleza no passeio com a mãe coruja.

Os dois foram flagrados enquanto caminhavam juntos pelas ruas de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Para o passeio, ela esbanjou estilo ao aparecer com calça jeans rasgada e jaqueta bege.

Há pouco tempo, Patricia Poeta também fez uma rara aparição com seus pais, Maria de Fátima Poeta e Ivo Barcellos. Os três apareceram em um momento juntos no final de semana de Páscoa. "Minha família, meu porto seguro. Um domingo de renascimento de fé, de esperança e de força pra todos nós", disse ela.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Patrícia Poeta rebate rumores de rivalidade com Manoel Soares

Em entrevista à Revista CARAS, Patrícia Poeta foi questionada sobre como vê os rumores de uma suposta rivalidade com Manoel Soares no programa Encontro, da Globo, e negou os boatos.

A estrela contou como é a convivência com Manoel Soares no trabalho. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse ela.

Então, ela rebateu os rumores de que eles teriam uma relação difícil. "Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos", afirmou.