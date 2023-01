Patrícia Poeta ignora histórico de Rodrigo Mussi e comete gafe

No 'Encontro', Patrícia Poeta cometeu gafe ao citar irmão de Rodrigo Mussi

No 'Encontro' desta segunda-feira, 23, a apresentadora Patrícia Poeta cometeu uma gafe ao perguntar sobre o irmão de Rodrigo Mussi, com quem já se desentendeu até publicamente.

Falando sobre o acidente que Mussi sofreu em 2022, ela perguntou como ele estava e citou a vez em que Diogo Mussi apareceu ao vivo no 'Encontro' para falar sobre o estado de saúde do ex-BBB.

"Como é que você tá? Eu conversei com seu irmão virtualmente na época. A gente desejou todas as energias na época para que você ficasse bem. Que bom te ver aqui, sentado no sofá, conversando. Página virada?", questionou ela.

Desconfortável, ele respondeu: "Foi trágico o que aconteceu, logo depois do Big Brother que mudou minha vida totalmente. Foi muito difícil, tive sequelas de não enxergar, não sentir cheiro e sabor, não sabia como sair e hoje tô aqui, bem e feliz", disse.

Como se não bastasse o climão, Poeta continuou insistindo em citar o irmão dele e perguntou se seu apoio foi fundamental na época. Ele procurou dar uma resposta genérica.

"Ele deu muita força. Família é difícil de falar, mas ele foi essencial naquela época", disse Mussi.

Nas redes sociais, muitos se questionaram se a apresentadora não havia estudado o convidado para entrevistá-lo ou se queria arrancar algo do ex-BBB. "Gente a Patrícia Poeta é meio inconveniente né?! Ela perguntou 3 vezes pro Rodrigo Mussi sobre o irmão dele, e família, sendo que a internet inteira sabe que ele e o irmão estão afastados e que o Rodrigo tem questões com a família!", afirmou uma internauta.

Veja tweets sobre Rodrigo Mussi no Encontro:

Gente a Patrícia Poeta não estuda o convidado. Todo mundo sabe que o Rodrigo Mussi é brigado com o irmão e ela falando do irmão do cara 🤦‍♀️.#Encontro — Gleice Campos✊🏾 (@Gleiceacampos) January 23, 2023