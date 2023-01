Rodrigo Mussi explica porque se recusou a ver Key Alves após o acidente: "Ela insistiu"

Rodrigo Mussi explica decisão que tomou de não encontrar a participante do BBB23; ele voltava da casa dela quando se acidentou

O ex-BBB Rodrigo Mussi (37) contou detalhes inéditos da noite em que sofreu o grave acidente em 2022. Ele estava no apartamento de Key Alves (23), atualmente no BBB23.

“Fui ver o jogo do São Paulo com meus amigos e depois fomos para um restaurante. Meus amigos me contaram que lá fiquei paralisado por uns três, quatro minutos. Naquela hora, estava passando um filme da minha infância na cabeça. Logo depois disso, chegou uma mensagem dela, não lembro se a gente já estava se falando nesse dia", contou ao 'GShow'.

O ex-BBB disse que naquela noite foi para o apartamento da atleta. Na saída, pediu um carro para voltar em segurança para casa.

"Nos encontramos pela primeira vez na casa dela, e depois fui pra minha casa, peguei um carro de aplicativo, foi quando aconteceu o acidente”, diz.

Mussi também explicou que ela ficou muito abalada após o acidente. “Ela falou que a traumatizou muito, ficou muito triste. Ela queria me ver no hospital e depois que fui pra casa, mas na minha batalha para me recuperar não queria encontrar ninguém. Não respondia nem meus amigos", desabafou ele.

Ao final, ele também explicou porque se recusou a encontrá-la. "Ela até insistiu algumas vezes para me ver, me mandou mensagem de força, mas me escondi do mundo, fui pra minha casa e não queria ver ninguém, quis me isolar. Conversamos bem pouco desde o acidente.”

Revelações

Durante conversa com brothers na casa do BBB 23, após o Jogo da Discórdia, na madrugada desta quarta-feira, 18, a jogadora de vôlei Key Alves (23) comentou sobre o grave acidente de Rodrigo Mussi (37).

Em papo com Fred e Ricardo, a dupla que venceu a prova de imunidade, a atleta recordou que o ex-BBB estava em sua casa antes do acidente de carro que sofreu em março de 2022 e mostrou que fez uma tatuagem em homenagem ao brother no pulso.