Patrícia Poeta chora ao vivo com relato de Bráulio Bessa no 'Encontro': ''Desculpa''

Apresentadora Patrícia Poeta não segurou a emoção após depoimento de Bráulio Bessa e mulher, grávida da primeira filha

Na manhã desta sexta-feira, 20, a apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta (46) não segurou a emoção durante o programa com participação do poeta Bráulio Bessa.

Os comandantes da atração da Globo e o público ficaram emocionados após depoimento da esposa de Bráulio, Camila Mendes, que está grávida de sete meses à espera da primeira filha do casal, que vai se chamar Nalu. A escolha é uma homenagem com a junção dos nomes das duas avós, Ana e Luiza.

Bráulio chorou com o recado da esposa e contou que não pôde acompanhá-la no ultrassom nesta sexta-feira, para participar do programa. "Estou muito emocionado porque hoje, pela manhã, tem ultrassom e vai ser o primeiro que não vou. Desde o início, eu não faltei nada. Até para coletar sangue em laboratório, eu estou lá segurando no braço de Camila. E hoje eu não estou lá, mas estou muito feliz! Chego já em casa", disse ele para a mulher.

"Mas está de coração!", comentou Patrícia, que também não conseguiu conter a emoção. "Gente, me emocionei aqui", confessou a jornalista, enxugando as lágrimas.

Recentemente, Bessa recebeu a visita de Fátima Bernardes em sua casa, em Eusébio, no Ceará.

Patrícia Poeta pede aumento para cinegrafista

A apresentadora Patricia Poeta surpreendeu os telespectadores do programa Encontro, da Globo, ao sugerir que um cinegrafista do BBB 23 merece um aumento no salário. A brincadeira surgiu quando ela e Tati Machado comentaram sobre uma cena de Gabriel olhando para Anitta durante o show na noite de quarta-feira, 18.

Nas imagens, o cinegrafista conseguiu capturar a reação de Gabriel ao ver Anitta, já que os dois já ficaram no passado. “A noite foi muito animada! A primeira festa do ‘Big Brother Brasil 23’ teve a poderosa Anitta. Mas, como a gente já tinha falado aqui no ‘Encontro’, tinha uma grande expectativa para ver Anitta com Gabriel, pois como a gente sabe, os dois já ficaram um dia na vida. No entanto, nem piscada rolou”, disse ela.

Então, Tati comentou: “A Anitta estava lá, só trabalhando certinho, mas a gente não pode dizer o mesmo do Gabriel. Gente, olha só a olhadinha que ele deu, o jogo de câmeras… Inclusive, esse cameraman merece um aumento. Olha só! Teve até uma charme com a linguinha". Por sua vez, Poeta concordou: "Olha, esse cinegrafista aí também merece um aumento! Não é mesmo, Tati Machado? Repare bem que ele foi indo até encontrar o close".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!