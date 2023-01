Bráulio Bessa recebe visita de Fátima Bernardes e relembra 'Encontro': ''5 minutos durou 7 anos''

De férias no Ceará, apresentadora Fátima Bernardes visita poeta Bráulio Bessa, que agradece pela participação no 'Encontro'

Curtindo dias de descanso com a família no Ceará, a apresentadora Fátima Bernardes (60) decidiu visitar o amigo Bráulio Bessa (38)!

Em seu feed no Instagram, nesta terça-feira, 17, o poeta compartilhou registro em que aparece ao lado da jornalista, que agora comanda o programa The Voice Brasil na TV Globo, em sua casa na cidade de Eusébio. Ao postar o clique do momento, Bessa relembrou quando recebeu o convite para participar do programa Encontro, quando ainda era apresentado por Fátima.

"Eu era funcionário público no interior do Ceará. Nas horas vagas escrevia poesia e postava vídeos na internet declamando cordel. Um dia chegou um e-mail no meu pequeno Alto Santo com o convite para um papo de 5 minutos no Encontro com Fátima Bernardes", iniciou ele.

"Um encontro de 5 minutos que durou 7 anos. Fátima sempre me acolheu no sofá do seu programa, da sua casa e, principalmente, no sofá do seu coração. Sempre gentil e afetuosa. Ontem foi a vez dela sentar no sofá aqui de casa. Espero que ela tenha sentido o mesmo amor e acolhimento", declarou o poeta na legenda.

Em outubro, Bráulio e a esposa, Camila Mendes, anunciaram que estão esperando o primeiro filho ao exibirem teste de gravidez.

Confira a visita de Fátima Bernardes para Bráulio Bessa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bráulio Bessa (@brauliobessa)

Fátima Bernardes encanta web com fotos de férias em família

A apresentadora Fátima Bernardes encantou seus seguidores na segunda-feira, 16! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo com momentos de suas férias ao lado de sua família.

Na postagem, a jornalista aparece ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (35) e a filha Bia Bonemer (25), uma dos trigêmeos frutos de seu relacionamento com o jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner (59). “Férias, parte 2. Fortim, Ceará. Dias lindos. O tempo passando sem pressa”, escreveu a jornalista.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!