Fátima Bernardes encanta seguidores com fotos de férias em família

Apresentadora Fátima Bernardes aproveita viagem pelo Ceará ao lado de Túlio Gadêlha e Bia Bonemer

A apresentadora Fátima Bernardes (60) encantou seus seguidores nesta segunda-feira, 16! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo com momentos de suas férias ao lado de sua família.

Na postagem, a jornalista aparece ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (35) e a filha Bia Bonemer (25), uma dos trigêmeos frutos de seu relacionamento com o jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner (59).

“Férias, parte 2. Fortim, Ceará. Dias lindos. O tempo passando sem pressa”, escreveu a jornalista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A família unida está aproveitando os merecidos dias de descanso no Ceará.

Filha de Fátima Bernardes mostra a mãe dirigindo

Recentemente, Bia Bonemer publicou nas redes sociais uma selfie ao lado da mãe, a apresentadora Fátima Bernardes, e a semelhança entre as duas chamou a atenção dos internautas.

Durante uma viagem de mãe e filha pelo estado de Pernambuco, terra natal do deputado federal Túlio Gadêlha (35), namorado da apresentadora, as duas aparecem dentro do carro, curtindo o passeio. O clique, publicado nos stories do perfil de Bia, mostra a dupla de óculos escuros, enquanto Fátima usava um vestido de alcinha, a trigêmea apostou na parte de cima de um biquíni à mostra.