Patricia Poeta pede aumento para cinegrafista. Saiba o motivo!

Patricia Poeta aprova cena gravada por cinegrafista do BBB 23 e diz: 'Merece um aumento!'

A apresentadora Patricia Poeta surpreendeu os telespectadores do programa Encontro, da Globo, ao sugerir que um cinegrafista do BBB 23 merece um aumento no salário. A brincadeira surgiu quando ela e Tati Machado comentaram sobre uma cena de Gabriel olhando para Anitta durante o show na noite de quarta-feira, 18.

Nas imagens, o cinegrafista conseguiu capturar a reação de Gabriel ao ver Anitta, já que os dois já ficaram no passado. “A noite foi muito animada! A primeira festa do ‘Big Brother Brasil 23’ teve a poderosa Anitta. Mas, como a gente já tinha falado aqui no ‘Encontro’, tinha uma grande expectativa para ver Anitta com Gabriel, pois como a gente sabe, os dois já ficaram um dia na vida. No entanto, nem piscada rolou”, disse ela.

Então, Tati comentou: “A Anitta estava lá, só trabalhando certinho, mas a gente não pode dizer o mesmo do Gabriel. Gente, olha só a olhadinha que ele deu, o jogo de câmeras… Inclusive, esse cameraman merece um aumento. Olha só! Teve até uma charme com a linguinha". Por sua vez, Poeta concordou: "Olha, esse cinegrafista aí também merece um aumento! Não é mesmo, Tati Machado? Repare bem que ele foi indo até encontrar o close".

E essa sequência de Anitta e Gabriel #BBB23pic.twitter.com/QdSfWua4o9 — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) January 19, 2023

Anitta revela de quem é mais próxima no BBB 23

Nos bastidores do show que fez na casa do BBB 23, Anitta contou de quais participantes é mais próxima e citou Gabriel, que disse que já ficou com ela no passado.

“Dos participantes os que eu tenho mais intimidade na casa são a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o MC Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, afirmou ela ao site Gshow.