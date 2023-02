Patricia Abravanel relembra encontro de Silvio Santos e Gloria Maria: ''Uma honra''

Herdeira de Silvio Santos encantou ao resgatar fotos de visita de Gloria Maria no SBT

A filha de Silvio Santos, Patricia Abravanel, relembrou nesta quinta-feira, 02, fotos de quando a apresentadora Gloria Maria foi ao SBT.

Homenageando a grande jornalista, que faleceu após lutar contra um câncer, a herdeira do dono do baú mostrou os cliques de quando receberam o ícone na emissora.

"Uma honra conhecer uma pessoa tão querida, com um coração lindo e uma vida que só enriquece as nossas vidas! Glória Maria foi uma mulher forte, inteligente, pioneira, e que deixa seu legado no jornalismo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos", escreveu Patricia Abravanel.

Nos comentários da publicação, os internautas também enalteceram a jornalista. "Ela era a rainha do jornalismo", falaram os fãs. "Essa mulher é um mito", disseram outros.

Veja as fotos de Gloria Maria no SBT:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Gloria Maria teve affair com o galã escocês Gerard Butler

Muito discreta com seus romances, a apresentadora Gloria Maria uma vez resolveu confirmar seu envolvimento com o galã escocês Gerard Butler. Em 2017, durante uma entrevista para Matheus Mazzafera, a jornalista afirmou que teve um affair com o ator.

Após muita especulações sobre a famosa ter ficado com o galã, ela resolveu contar como aconteceu o encontro com o estrangeiro.

"Não vou negar porque eu sou livre, dona da minha vida, e ele também, aquele gato", disparou sobre ter tido um breve romance com o ator, do filme 300.

"A gente teve uma história. Rolou uma história. Ele veio lançar o filme ‘300’ aqui no Brasil, eu fui à festa de lançamento e a gente se conheceu. Parece que ele gostou de mim e saímos de lá juntos e ficamos um pouco. Ele é um amor", comentou como tudo aconteceu.