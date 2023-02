Gloria Maria teve affair com o galã escocês Gerard Butler: ''Aquele gato''

Em 2017, apresentadora Gloria Maria confirmou que viveu romance com Gerard Butler durante sua passagem pelo Brasil

Muito discreta com seus romances, a apresentadora Gloria Maria uma vez resolveu confirmar seu envolvimento com o galã escocês Gerard Butler. Em 2017, durante uma entrevista para Matheus Mazzafera, a jornalista afirmou que teve um affair com o ator.

Após muita especulações sobre a famosa ter ficado com o galã, ela resolveu contar como aconteceu o encontro com o estrangeiro.

"Não vou negar porque eu sou livre, dona da minha vida, e ele também, aquele gato", disparou sobre ter tido um breve romance com o ator, do filme 300.

"A gente teve uma história. Rolou uma história. Ele veio lançar o filme ‘300’ aqui no Brasil, eu fui à festa de lançamento e a gente se conheceu. Parece que ele gostou de mim e saímos de lá juntos e ficamos um pouco. Ele é um amor", comentou como tudo aconteceu.

Além de surpreender com essa revelação, Gloria Maria ainda chocou ao contar que já teve relacionamento com cinco pessoas ao mesmo tempo e que já havia tido um casamento secreto.

Os amores de Gloria Maria

Durante uma live, Gloria Maria ainda chocou ao contar que já teve relacionamento com cinco pessoas ao mesmo tempo. "Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca!”, opinou.

Mesmo com vários relacionamentos, a apresentadora decidiu ser mãe por meio da adoção e, em 2009, adotou suas filhas, Maria (15) e Laura (14).