Durante a vida, Gloria Maria teve amores e até casamento secreto

Apresentadora Gloria Maria surpreendeu ao revelar casamento secreto e relacionamento com cinco pessoas ao mesmo tempo

A apresentadora Gloria Maria era uma pessoa muito discreta com sua vida pessoal, principalmente quando o assunto era relacionamento amoroso. Contudo, em 2017, ela surpreendeu a todos ao fazer uma grande revelação sobre sua trajetória.

Na rede social, ela compartilhou uma foto ao lado de uma juíza e contou que a profissional havia feito seu casamento com uma pessoa, que até hoje não se sabe quem foi. Na época, a cerimônia no civil havia ocorrido apenas para poucos amigos e o noivo foi mantido em sigilo.

"Maria Vitoria! A juíza que um dia me casou! Já passou tanto tempo que já dá pra contar! Consegui manter minha vida privada longe de tudo por mais de 20 anos. Passou tanto tempo que não faz mais sentido não falar não acham? Obrigada por ter guardado segredo tanto tempo!", comentou a famosa na ocasião.

Os amores de Gloria Maria

Durante uma live, Gloria Maria ainda chocou ao contar que já teve relacionamento com cinco pessoas ao mesmo tempo. "Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca!”, opinou.

Mesmo com vários relacionamentos, a apresentadora decidiu ser mãe por meio da adoção e, em 2009, adotou suas filhas, Maria (15) e Laura (14).

Após 14 anos juntas, as três foram separadas pela partida da matriarca, que estava internada para tratar um câncer desde dezembro de 2022. Três anos antes, a famosa já havia passado por uma cirurgia para retirar um tumor cerebral.