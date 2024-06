Patricia Abravanel lamenta a morte de Nahim: ‘Honrou o SBT’

Ao receber a notícia da morte de Nahim, Patricia Abravanel relembra o último encontro com ele há poucos dias: ‘A vida é um sopro’

A apresentadora Patricia Abravanel lamentou a morte do cantor Nahim, que fez sucesso no SBT. A morte dele foi anunciada nesta quinta-feira, 13, quando ele foi encontrado sem vida aos 71 anos de idade. Ao receber a notícia triste, a filha de Silvio Santos fez questão de homenagear o artista.

Em um post no Instagram, ela relembrou fotos com Nahim e falou sobre o último encontro deles há poucos dias durante uma gravação na emissora de TV. "A vida é um sopro. Nahim estivemos juntos uma semana atrás, dia 06/06, gravando o Qual é a Música do Programa Silvio Santos que você tanto amava. Não conseguimos acreditar no que aconteceu!", disse ela.

E completou: "Por tantos anos você honrou o SBT e abrilhantou o Programa Silvio Santos com seu talento e carisma. Sua presença inesquecível no Cante Se Puder e no Cantando em Família nos trouxe momentos de muita alegria e emoção. Agradecemos por cada instante compartilhado e por todas as memórias que ficam em nossos corações. Descanse em paz".

Ex-mulher de Nahim confirmou a morte dele

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade falou pela primeira vez sobre a morte inesperada dele. O artista foi encontrado sem vida em uma casa de Taboão da Serra, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. A morte dele foi registrada como suspeita pela polícia após ele ter caído de uma escada.

Nos stories do Instagram, Andreia lamentou a morte do artista e contou que estava na delegacia.

"É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque. E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento”, afirmou ela.