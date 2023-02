Paola Carosella rasga elogios à Ana Maria Braga após participação no Mais Você: “Generosa”

A chef de cozinha Paola Carosella participou do programa Mais Você e rasgou elogios à apresentadora Ana Maria Braga em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 14, Paola Carosella surpreendeu os convidados ao participar do programa Mais Você com a apresentadora Ana Maria Braga.

A atual jurada do programa “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” dos domingos da Globo, tomou o clássico café da manhã com Ana e a dupla ainda preparou um bolo de milho.

Em seu Instagram, Paola agradeceu a visita e rasgou elogios à apresentadora das manhãs da Rede Globo. A ex-jurada do reality-show culinário Masterchef compartilhou um vídeo nos bastidores do programa, sempre ao lado de Ana.

“Amorosa, generosa, sensível, gentil, linda por onde você olhe, uma das pessoas – se não a pessoa – mais carismática que conheci, um ímã, um cristal ... que você fica olhando encantada e o encantamento não passa. @anamariabragaoficial estar com você hoje foi muito emocionante, nunca me senti tão acolhida num programa de televisão, aliás esqueci que era televisão... Preciso de mais tempo para colocar tudo o que senti em palavras... te conto ao lado da fogueira de São João”, escreveu Paola na legenda do vídeo.

Nos comentários, Ana Maria respondeu os elogios da chef de cozinha: “Minha linda, foi emocionante te receber. Obrigada por tanto. Sucesso e te espero ao lado da fogueira de São João”.

Os seguidores de Paola adoraram o encontro e rasgaram elogios à dupla! “As duas maiores que temos”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “As maravilhosas de milhões”.

Romance!

O encontro de Paola e Ana Maria também contou com um momento romântico. Durante uma conversa com a apresentadora, Paola comentou sobre seu namoro.

Apesar de estarem mais de um ano juntos, o casal é discreto. No café da manhã com Ana Maria, a chef rasgou elogios ao amado: “Ele é lindo, a pessoa mais doce, gentil e amorosa que eu já conheci".