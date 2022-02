A drag Pabllo Vittar se apresentou no programa desta quinta-feira, 10

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 11h09

Pabllo Vittar (28) foi uma das atrações do 'Faustão na Band' desta quinta-feira, 10, no quadro Na Pista do Sucesso, onde os convidados tentam descobrir qual música está tocando.

No programa, Pabllo cantou o hit Corpo Sensual do álbum Vai Passar mal. E performou o sucesso, Trago seu Amor de Volta, parceria com Dilsinho (29).

Em conversa com a apresentadora Anne Lottermann, Pabllo falou sobre a cultura drag e sua influência: "A arte drag tem exportado muitos talentos. A gente conhece várias eu não estou sozinha, né? Tem minhas amigas aqui no Brasil que representam a arte drag com muito carinho", contou.

Recentemente, Pabllo esteve ao lado de Luísa Sonza (23) e posou ao lado da cantora em cliques esbanjando sensualidade.

Pabllo Vittar se apresenta no 'Faustão na Band' e canta seus maiores sucessos: