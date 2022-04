Pabllo Vittar participa de reality show de moda comandado pela supermodel Heidi Klum

Pabllo Vittar marcou presença no reality alemão Germany's Next Top Model, apresentado pela modelo Heidi Klum

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 21h45

Apostando na carreira internacional, Pabllo Vittar (28) participou das gravações do reality show de moda Germany's Next Top Model.

Comandado pela supermodel Heidi Klum (48), o programa é uma versão alemã do America's Next Top Model, e tem como objetivo formar modelos.

No programa alemão, Pabllo participou de uma prova em que as competidoras tinham que realizar uma sessão de fotos, comandada pela drag queen brasileira. "Give me eyes", pedia Pabllo enquanto as aspirantes a modelo posavam para as câmeras.

E esta não é a primeira vez que Pabllo e Heidi se encontram! Em 2019, as duas estrelas participaram juntas de um episódio do programa Queen of Drags, em que a cantora brasileira foi jurada de uma das provas.

Mais conquistas de Pabllo Vittar!

Recentemente, Pabllo lançou seu novo single Follow Me em parceria com a cantora nipo-britânica Rina Sawayama (31).

A drag queen ainda fez um show memorável no Lollapalooza Brasil, e mesmo após uma tempestade no primeiro dia de festival, a cantora subiu ao palco no Autódromo de Interlagos em São Paulo e agitou o público com seus hits.