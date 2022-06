Oscar Schmidt desabafa sobre câncer: 'Me fez perder o medo de morrer'

Oscar Schmidt abre o coração ao relembrar sua luta contra o câncer e diz que está curado

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 20h27

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt relembrou o fim do tratamento contra o câncer no cérebro, que foi descoberto em 2011. Em entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record TV, ele contou que a doença o ajudou a enfrentar um grande medo em sua vida.

“Esse tumor me fez perder o medo de morrer. Eu morria de medo de morrer”, disse ele. Então, o atleta comemorou o fim do tratamento. “Estou curado mesmo. Porque eu não tive mais nenhum episódio de nada. Nada. Me sinto bem”, contou.

Schmidt contou que parou o tratamento de quimioterapia há poucos meses e seus exames estão normais. “Meu médico perguntou para mim se eu queria parar (a quimioterapia). Isso faz alguns anos. Eu resolvi parar agora”, disse ele, e completou: “É uma convicção, disso aqui eu não vou morrer”.

Por fim, Oscar Schmidt contou que sobreviveu à pandemia ao fazer palestras online para pagar suas contas. “Se eu não tivesse as palestras, eu ia passar fome. Mas eu ia passar fome? Aí, eu vivo disso, né. E eu teno alguns apartamentos alugados, mas eu ia passar fome. Você acha que eu tenho esse dinheiro todo? Claro que não!”, afirmou.

A entrevista com o atleta vai ao ar no dia 12 de junho, a partir das 19h45.