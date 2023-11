Cabeçada e gritos: O que sabemos da entrevista de Ana Hickmann para o Domingo Espetacular?

Ana Hickmann falou sobre as denúncias envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, durante uma entrevista ao 'Domingo Espetacular'

Ana Hickmann quebrou o silêncio pela primeira vez sobre as denúncias envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, durante uma entrevista ao 'Domingo Espetacular', que vai ao na noite deste domingo, 26. Em meio às lágrimas, ela disse para a Record que sofreu com a violência doméstica durante um longo período.

Um trecho exclusivo da entrevista, que foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira do 'Metrópoles', mostra mais detalhes sobre a noite que resultou nas denúncias. No vídeo da chamada do programa, que já circula nas redes sociais, Ana Hickmann confirma a agressão. "Ele veio sim para me dar uma cabeçada", revela.

A apresentadora ainda revelou mais detalhes sobre o conflito, que aconteceu na mansão onde morava com o marido e o filho no interior de São Paulo: "Comecei a gritar mesmo porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui machucada e eu fiquei machucada durante muito tempo", disse chorando.

Ainda durante a chamada do programa, Carolina Ferraz, responsável pela entrevista, garante que trará "a verdade do que foi dito até agora" sobre as denúncias envolvendo o conflito entre a apresentadora e o Alexandre Correa. A entrevista completa será transmitida pela emissora na sequência do programa 'Hora do Faro', durante a grade noturna neste domingo (26). Confira o trecho divulgado:

ALEXANDRE CORREA NEGOU TER DADO A CABEÇADA

Após os rumores sobre uma suposta agressão circularem e a assessoria de Ana Hickmann confirmar um desentendimento com o empresário no último dia 11 de novembro, Alexandre Correa decidiu compartilhar em suas redes sociais, dando sua versão dos acontecimentos envolvendo ele e a famosa.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, declarou ele.