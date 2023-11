Em meio a separação conturbada, Ana Hickmann declara seu amor pelo filho

Vivendo um turbilhão no divórcio com o empresário Alexandre Correa, Ana Hickmann presta homenagem ao filho, o pequeno Alezinho

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais neste domingo, 26, para se declarar mais uma vez ao filho, o pequeno Alezinho, que tem apenas nove anos. Em meio ao processo conturbado de divórcio e medida protetiva contra o marido, Alexandre Correa, a comunicadora mostrou que ainda tem motivos para sorrir ao lado do herdeiro.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Ana dividiu um registro inédito do pequeno, que aparece sorridente em um momento de descontração com a mãe coruja. Na legenda, a apresentadora usou poucas palavras, mas suficientes para demonstrar seus sentimentos pelo herdeiro: “Amor da mamãe”, ela se derreteu por seu filho único.

Ana Hickmann se declara ao filho após denuncias contra ex-marido - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que nos últimos dias, a comunicadora dividiu poucos registros em suas redes sociais, desde o conflito que aconteceu na mansão da família no interior de São Paulo. Entre as publicações, Ana faz questão de enfatizar que está fazendo de tudo para criar boas memórias com o filho em meio ao recente turbilhão com seu ex-marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Na última quinta-feira, 23, a famosa postou um vídeo montando o início da decoração e encantou ao surgir na companhia do filho e um de seus cachorrinhos. Na sala principal da imensa residência, a modelo resolveu montar uma árvore e o herdeiro ajudou no trabalho somente no início, depois saiu para brincar e fazer suas tarefas.

Mesmo assim, Ana aproveitou cada segundo do momento especial: "Olha que companheiro mais especial eu arrumei pra terminar a decoração de Natal comigo! Estamos na reta final e dessa vez, o Alezinho ajudou a mamãe a enfeitar a nossa árvore pequena. Ficou tão linda! Minha casa tá uma bagunça, mas tô caprichando esse ano. Espero que vocês estejam gostando”, disse.

Ana Hickmann rompeu o silêncio sobre denúncias:

A apresentadora Ana Hickmann quebrou o silêncio pela primeira vez sobre as denúncias envolvendo seu ex-marido, Alexandre Correa, durante uma entrevista ao 'Domingo Espetacular', que vai ao ar na noite deste domingo, 26. A apresentadora revelou mais detalhes sobre o conflito e contou que sofreu por um longo período no relacionamento.

“Comecei a gritar mesmo porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui machucada e eu fiquei machucada durante muito tempo”, a apresentadora disse aos prantos em um trecho que foi divulgado pela chamada do programa. Vale lembrar que logo após o conflito, que aconteceu no sábado, 11, Alexandre negou a cabeçada em nota.

Além das recentes revelações, Ana entrou com uma medida protetiva contra Alexandre Correa durante essa semana. Pelos próximos seis meses, o empresário não poderá visitar os imóveis do casal e nem aparecer nas empresas da apresentadora e terá que manter uma distância de 500 metros da então mulher. Ele também se manifestou e entrou com pedido de divórcio.