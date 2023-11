Ana Hickmann rompe silêncio sobre denúncias: ‘Machucada durante muito tempo’

Devastada, Ana Hickmann vai às lágrimas ao falar sobre denúncias contra o marido pela primeira vez ao 'Domingo Espetacular'

A apresentadora Ana Hickmann quebrou o silêncio pela primeira vez sobre as denúncias envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, durante uma entrevista ao 'Domingo Espetacular', que vai ao na noite deste domingo, 26. Em meio às lágrimas, ela confirmou que sofreu com a violência doméstica durante um longo período.

Um trecho exclusivo da entrevista, que foi revelado pela colunista Fábia Oliveira do 'Metrópoles', apresenta mais detalhes sobre a noite que resultou nas denúncias. No vídeo da chamada do programa, que já circula nas redes sociais, Ana confirma a agressão: "Ele veio sim para me dar uma cabeçada", revela em um dos momentos.

A apresentadora ainda revelou mais detalhes sobre o conflito, que aconteceu na mansão onde morava com o marido e o filho no interior de São Paulo: “Comecei a gritar mesmo porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Sou eu que estou aqui machucada e eu fiquei machucada durante muito tempo”, disse aos prantos.

Ainda durante a chamada, Carolina Ferraz, apresentadora do programa, assegura que trará "a verdade do que foi dito até agora" sobre as denúncias envolvendo o conflito entre a apresentadora e o empresário. A entrevista completa será transmitida pela emissora na sequência do programa 'Hora do Faro', durante a grade noturna. Confira o trecho divulgado:

🚨TV: Chamada da entrevista de Ana Hickmann para o Domingo Espetacular, que vai ao ar neste domingo (26/11). A apresentadora irá falar sobre a agressão que sofreu do marido. pic.twitter.com/7JDTBwp1FV — CHOQUEI (@choquei) November 26, 2023

Alexandre Correa negou cabeçada após denúncia de Ana Hickmann:

Após os rumores sobre uma suposta agressão circularem e a assessoria de Ana Hickmann confirmar um desentendimento com seu marido no último dia 11 de novembro, Alexandre Correa decidiu compartilhar um pronunciamento em suas redes sociais, dando sua versão dos acontecimentos envolvendo ele e a famosa.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, ele negou a cabeçada na esposa.

Alexandre ainda pediu desculpas pelos ocorrido: "Aproveito a oportunidade para pedir minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito”, ele declarou logo após a confusão.

Ana Hickmann pediu medida protetiva e Alexandre Correa pediu divórcio:

Durante esta semana, Ana Hickmann tomou uma decisão definitiva e entrou com uma medida protetiva contra o marido, Alexandre Correa. Pelos próximos seis meses, ele não poderá visitar os imóveis do casal e nem aparecer nas empresas da apresentadora. Ele terá que manter uma distância de 500 metros da então mulher.

Após o pedido da apresentadora, o empresário Alexandre Correa decidiu ir à Justiça pedir o divórcio, o que também trouxe uma revelação inédita. É que no processo que ele está movendo, o marido de Ana Hickmann revelou o valor total dos bens do casal; saiba qual é o patrimônio milionário da apresentadora e do empresário.