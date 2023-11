Em pedido de divórcio, marido revela valor do patrimônio de Ana Hickmann

Marido revela valor do patrimônio de Ana Hickmann; veja qual é o valor estimado de todos os bens acumulados pela apresentadora em sua carreira

A decisão do empresário Alexandre Correa ao ir à Justiça pedir o divórcio também trouxe uma revelação inédita. É que no processo que ele está movendo, o marido de Ana Hickmann revelou o valor total dos bens do casal.

No processo, ele alega que o patrimônio está avaliado em R$ 28 milhões. Na ação, ele também pede acesso aos seus pertences pessoais, que seguem na casa em que eles moravam em Itu, no interior de São Paulo.

Não se sabe se o patrimônio é líquido ou se serão descontados as muitas dívidas que se acumularam nos últimos tempos. Até o momento, há muita especulação sobre o caso, mas os desdobramentos ainda não foram confirmados pelos envolvidos.

Nesta semana, Ana Hickmann entrou com uma medida protetiva contra o empresário. Pelos próximos seis meses, ele não poderá visitar os imóveis do casal e nem aparecer nas empresas da apresentadora. Ele terá que manter uma distância de 500 metros da então mulher.

O apartamento do empresário também foi vítima de uma ação da polícia. Quando chegaram, os policiais arrombaram a porta e entraram. Eles não encontraram a arma, que foi mencionada pela apresentadora ao pedir a medida protetiva. Mais cedo, o empresário negou o porte de qualquer arma ilegal.

Empresário pediu o divórcio

Marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Bello Correa entrou com um pedido de divórcio para encerrar o casamento com a apresentadora. As informações são do g1 e foram confirmadas com o advogado que cuida do caso.

Segundo o site, Enio Martins Murad confirmou o pedido após o apartamento do empresário ser vistoriado pela polícia na quinta-feira (23). A decisão foi tomada após os novos desdobramentos do caso.

Também ao g1, a assessoria da apresentadora alegou que não pode se pronunciar porque "todos os processos estão sob segredo de justiça e, por esse motivo, não estamos autorizados a fornecer informações". A equipe da artista ainda alegou que "Ana Hickmann confia na justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".