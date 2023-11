Alexandre Correa nega rumores sobre sua vida pessoal: ‘Notícias falsas’

Marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa se pronuncia após ver comentários sobre sua vida pessoal circulando na internet

O empresário Alexandre Correa se pronunciou nas redes sociais após ser alvo de novos rumores sobre sua vida pessoal. Mais cedo, o colunista Leo Dias compartilhou uma informação de que Correa estaria andando com uma arma sem ter o registro da mesma. Porém, o empresário negou tudo.

Em uma nota oficial em suas redes sociais, ele declarou que vai entrar com as medidas cabíveis contra as informações falsas.

"Quanto ao conteúdo das notícias falsas veiculadas pelo Colunista Leo Dias no sentido de que eu Alexandre Bello Correa supostamente “ando armado mesmo sem ter registro” trata-se de afirmação criminosa e que não condiz com a realidade (fake news) e por essa razão serão adotadas medidas judicias de persecução criminal contra o autor. Outrossim informo que a verdade sobre essas fatos poderá ser verificada junto ao Processo TJ/SP N. 1503796-37.2023.8.26.0286", disse ele.

Ana Hickmann e Alexandre Correa estão afastados desde um desentendimento entre eles há cerca de duas semanas. Ela fez um boletim de ocorrência em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo, para acusar o marido de agressão. Desde então, eles não se falaram mais, informou Correa há poucos dias.

Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre o futuro da relação.

Ana Hickmann fez desabafo na noite de quinta-feira, 16

Nas redes sociais, Ana Hickmann gravou um vídeo com um pronunciamento oficial sobre os últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Ela reafirmou que não está pronta para dar detalhes sobre a briga com o marido, mas afirmou que vai se manter forte em seus próximos passos.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.

"Algumas coisas aconteceram, muito sérias, e que precisam ser faladas sim, mas no momento certo e da forma certa. Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. E essa mãe aqui vai defender de todas as formas o seu pequeno. Meu filho é a coisa mais importante da vida pra mim. Exatamente por isso que eu não estou pronta para falar, porque ele também tem que estar pronto. O que eu tenho a dizer primeiro é obrigada por todo apoio, todas manifestações de carinho, mensagens, bilhetes que recebi. O que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres, mas eu espero que juntas a gente possa mudar essa história", continuou.

"Essa semana não tivemos conteúdo aqui no canal porque não tinha motivo de alegria. Não tinha motivo para eu colocar nada de bom. Porque não foi nem um pouco feliz, não venho sendo feliz, tem sendo muito difícil, aliás. Mas semana que vem eu estou de volta. Eu não vou parar. Eu não vou parar de viver. Eu não vou parar de ser feliz. Eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de cuidar do meu filho. Ninguém vai me parar", finalizou.