Reviravolta! Marido de Ana Hickmann entra com pedido de divórcio após vistoria

Marido de Ana Hickmann entra com pedido de divórcio; advogados do empresário confirmaram a informação ao g1

Marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Bello Correa entrou com um pedido de divórcio para encerrar o casamento com a apresentadora. As informações são do g1 e foram confirmadas com o advogado que cuida do caso.

Segundo o site, Enio Martins Murad confirmou o pedido após o apartamento do empresário ser vistoriado pela polícia na quinta-feira (23). A decisão foi tomada após os novos desdobramentos do caso.

Também ao g1, a assessoria da apresentadora alegou que não pode se pronunciar porque "todos os processos estão sob segredo de justiça e, por esse motivo, não estamos autorizados a fornecer informações". A equipe da artista ainda alegou que "Ana Hickmann confia na justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".

Vale lembrar que Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência no dia 11 de novembro logo após ser agredida. Na ocasião, a apresentadora optou por não pedir uma medida protetiva, algo que ela tinha direito.

Funcionária de confiança deixa equipe de Ana Hickmann

Considerada uma das funcionárias de confiança de Ana Hickmann e uma espécie de "braço direito" da apresentadora, a agente de vendas Claudia Helena anunciou nas redes sociais que encerrou sua parceria com a loira após 13 anos.

Em um comunicado publicado em seu perfil, ela afirmou que não é mais funcionária da Hickmann Serviços, uma das empresas que fazem parte do patrimônio da artista. A decisão surpreendeu fãs da comandante do Hoje em Dia.