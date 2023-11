Braço direito de Ana Hickmann anuncia fim da parceria após 13 anos

Braço direito de Ana Hickmann anuncia fim da parceria; durante 13 anos, ela acompanhou a vida pessoal e profissional da apresentadora; veja os detalhes

Considerada uma das funcionárias de confiança de Ana Hickmann e uma espécie de "braço direito" da apresentadora, a agente de vendas Claudia Helena anunciou nas redes sociais que encerrou sua parceria com a loira após 13 anos.

Em um comunicado publicado em seu perfil, ela afirmou que não é mais funcionária da Hickmann Serviços, uma das empresas que fazem parte do patrimônio da artista. A decisão surpreendeu fãs da comandante do Hoje em Dia.

“Estou entrando em contato para informar que não faço mais parte do quadro da Hickmann Serviços. Muito obrigada por todos esses anos de parceria”, declarou ela. O comunicado também circulou entre a imprensa especializada.

Nas últimas semanas, a Hickmann Serviços esteve nos holofotes após a divulgação de que a artista teria acumulado dívidas que podem chegar ao valor de R$ 14 milhões. Marido da loira, o empresário Alexandre Correa também era sócio dos empreendimentos.

Dias após as revelações, Alexandre Correa também teria aberto uma nova conta. Segundo o 'Notícias da TV', ele sacou 99,6% do limite do cheque especial, que era de R$ 300 mil. Com juros elevados, esse tipo de uso não é recomendado por especialistas, já que pode se tornar uma "bola de neve".

Ana Hickmann pode estar negociando com a Globo

A apresentadora Ana Hickmann entrou na mira da Globo após os recentes acontecimentos de sua vida pessoal. É que a emissora está interessada em negociar uma entrevista exclusiva com a loira, a primeira após os desentendimentos com o marido, Alexandre Correa.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, o Fantástico disputa com o Domingo Espetacular, da Record TV, a preferência pela entrevista. Até o momento, ela só se pronunciou de maneira discreta e em suas redes sociais, mas estuda aparecer em rede nacional para contar aos fãs o que aconteceu.