Nova temporada de 'Rolling Kitchen Brasil' do GNT, promete muito humor e culinária afetiva

Sob o comando de Paulo Vieira, a nova temporada de 'Rolling Kitchen Brasil', chega pelo GNT com temas relevantes e muito humor na cozinha

Redação Publicado em 10/08/2022, às 11h47

A quarta-feira, 10, chegou com novidade para os fãs de culinária e reality shows! Os três primeiros episódios da nova temporada de Rolling Kitchen Brasil já estão disponíveis no Globoplay, sob o comando de Paulo Vieira (29) e um time brilhante de jurados e convidados.

A 2ª temporada do reality do GNT chega com novidades. Cadu Moura, um dos finalistas de Mestre do Sabor e a humorista Arianna Nutt vão escolher os vencedores de cada episódio ao lado da chef Heaven Delhaye.

Em coletiva de imprensa, a CARAS Digital conferiu todas as novidades da nova temporada do reality, que conta com uma dinâmica diferente após a chegada dos novos jurados no programa, de acordo com Paulo Vieira: "A chegada dos dois [Cadu e Ariana] trouxe uma dinâmica completamente diferente para o programa. E também essa possibilidade de termos outras duplas. Então tem programas muito especiais, tipo Sandy & Júnior contra o pessoal de Malhação, que é muito legal, então essa possibilidade de brincar com esses temas", conta.

Humor e cozinha:

E Rolling Kitchen Brasil, 2ª temporada, chega com mais alguém para levar humor para o reality, Arianna Nutt, também humorista, falou sobre como é conectar o bom-humor e as piadas com a cozinha. Segundo a jurada, o bom-humor já é algo presente no seu dia-a-dia, e levar isso para o palco não se torna difícil: "A gente já vive esse humor, mas a gente já é assim na vida, então é o mais natural possível. Então tudo pra gente é muito engraçado, tudo que acontece é engraçado. O que a gente leva para o palco é a nossa vida que é muito engraçada. Então não muda muito porque a gente já vive isso", destacou Arianna.

"Comédia é esse óculos que você escolhe para ver o mundo. É uma condição de ver o mundo 'então vou ver o mundo por essa ótica' e a gente que tem esse óculos, às vezes tem essa atenção de fazer piada. Então foi o que eu falei pra Arianna 'quanto mais você, você ser, melhor', completa Paulo Vieira.

Responsabilidade social no reality:

O jurado Cadu Moura falou sobre o papel do reality show de culinária atualmente. Cadu, finalista de Mestre do Sabor, agora integra o time de Rolling Kitchen destacou que é necessário não rotular ninguém: "Muitas vezes a gente cozinha de camiseta, avental, unha pintada. E nada disso faz eu ser menos cozinheiro. Não é porque eu gosto de piada, que eu gosto de causar, que eu vou deixar de ser um cozinheiro", destaca.

Cadu também citou o prêmio do programa, que é 10 mil reais para presentear alguma instituição da plataforma Para Quem Doar: "No momento em que o país ainda continua com esse índice de fome aumentando, e a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas e levar essa mensagem para o público de casa, além do entretenimento é muito importante. Além de trazer todo esse conteúdo, e todas essas brincadeiras, a gente consegue mostrar receitas, conteúdo e também ajudar o próximo".

Heaven Delhaye, jurada do Rolling Kitchen complementou a fala de Cadu e citou como a comida faz parte da memória afeitva de muita gente: "Às vezes a gente brinca de uma coisa mais instagramável e tal, mas as receitas são coisas acessíveis, coisas que todo mundo pode fazer. Inclusive a gente fala de alguns pratos que são memórias afetivas para algumas famílias. Então, isso, de fazer as pessoas refletirem que não é preciso ser um grande chef para fazer algo gostoso é muito bom", disse. "Para mim, um dos melhores lugares do mundo, para você se unir com alguém é ao redor de uma boa mesa, comendo uma boa comida, e quando a gente cheira alguma coisa, prova alguma coisa, cria uma memória na gente, e a gente pode reproduzir esse momento várias vezes através do sabor", finaliza Heaven.

Jojo Todynho, Fernanda Paes Leme, Di Ferrero, Isabeli Fontana, Sasha Meneghel, Daphne Bozaski, Ana Hikari, John Drops, Lucas Guedez, Alvaro, Sophia Abrahão, Esse Menino, Foquinha, Thelma Assis, Luciana Gimenez e Vitor diCastro são alguns dos participantes da competição culinária, produzida pela Endemol Shine Brasil e dirigida por Fábio Ock, que chega com a 2ª temporada completa dia 18 de agosto.