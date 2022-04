Paulo Vieira arranca gargalhadas ao contar fofoca sobre a festa dos funcionários do BBB

Paulo Vieira e Dani Calabresa se assustam com doação de Rafa Kalimann para a festa dos funcionários do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 15h39

O BBB 22 está gerando conteúdo tanto dentro quanto fora da casa mais vigiada do país.

Inclusive, nesta segunda-feira, 18, os nomes de Paulo Vieira (29), Dani Calabresa (40) e Rafa Kalimann (29) foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

E, o motivo: uma fofoca quentinha sobre a festa dos funcionários do reality.

O humorista, que comanda o quadro Big Terapia, usou a própria rede social para contar o que rolou e divertiu muito os internautas. “Uma fofoca dos bastidores…”, começou. “Vai ter uma festa dos funcionários do BBB, né? Aí parece que é tradição os apresentadores doarem uma grana pra galera turbinar a festa. Aí tava, assim, aquele climinho de ‘quanto será que é um valor bom que eu vou sair amado pela equipe, mas sem sair endividado?’”.

“Eu estava esperando o Tadeu Schmidt [(47)] se pronunciar sobre o valor pra eu fazer meu cálculo. Falei pro organizador ‘tu me fala quanto tadeu vai dar pra eu falar o meu valor!’, eu posso facilmente dar 10% do valor que Tadeu der, é lícito, é até falta de educação eu dar mais”, comentou em seguida.

“Eis que… A primeira a doar foi a Rafa Kalimann e… Meu irmão… Meu irmão! A Rafa deu 10 mil [reais]. 10 mil!”, contou Paulo em seguida.

Depois, ele publicou um print de uma conversa no WhatsApp com Dani. “Eu e Dani estamos em desespero”, disse. “Ô, Dani Calabresa de Deus! Vamos falar para o Tadeu Schmidt embargar esse pix! Não pode! Rafa Kalimann, maldita generosa do car*i”, brincou.

Vieira decidiu procurar também Ana Clara Lima (25) e Rafael Portugal (37) para pedir conselhos sobre a situação e postou também as conversas que teve com eles.

Para concluir o desabafo hilário, ele falou: “Se a Rafa Kalimann não voltar atrás nesse valor, sei lá, dizer que digitou errado… Não sei, minha única salvação é ir para os trend topics com ‘Paulo Vieira merece respeito’”.

A ex-participante do BBB 20 se divertiu horrores com os tweets do colega. Em seu perfil, ela publicou risadas e disparou: “Ninguém me brifou”, ao lado de uma carinha de palhaço.

Confira a fofoca que Paulo Vieira contou sobre a festa dos funcionários do BBB: