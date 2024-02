Nova chance? Globo considera desengavetar temporada inédita de ‘Malhação’

Vai voltar? 'Malhação' pode retornar com edição inédita em novo formato após ser retirada de programação da Globo, diz site

‘Malhação’ pode estar prestes a ganhar uma nova chance na programação da Globo! A emissora estaria considerando a possibilidade de desengavetar uma temporada inédita do seriado após seu cancelamento em 2022. Os rumores sugerem um possível retorno da produção adolescente em um novo formato.

Segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a vênus prateada teria tirado uma sinopse antiga do seriado da gaveta. Escrita pelos irmãos Eduardo e Marcosde Carvalho, a história foi arquivada com o fim da novela, mas estaria sendo considerada para se tornar uma série no Globoplay.

"Malhação: Eu Quero É Ser Feliz" narra a história de um grupo de estudantes de uma das piores escolas do Brasil, que decidem assumir o comando da colegial. Alguns personagens já têm suas características definidas, como a protagonista Doralice, uma jovem que teria criado um canal de conselhos sexuais nas redes sociais, mesmo sem nunca ter beijado.

Ela seria colega de sala de Alisson, um jovem negro sem consciência racial, que discrimina os outros alunos da escola. Talita, uma novata na escola, sente que não se encaixa, mas acaba se tornando amiga dos outros personagens para mudar o rumo da escola. Os escritores teriam definido ainda que mais da metade do elenco seriam atores pretos.

Inclusive, a representatividade foi um fator decisivo para Eduardo e Marcos construírem a narrativa e também para a emissora considerar tirar a produção do papel. Além disso, um derivado da novela adolescente, a série 'As Five', se destacou na plataforma de streaming, indicando que o público poderia estar interessado em mais produções parecidas.

Na época em que a temporada foi cancelada, os escritores chegaram a se pronunciar sobre o assunto: "O sonho da tela da TV ser menos janela e mais espelho. Menos janela pra um Brasil de bairro nobre de Rio ou São Paulo e com cor de Suíça. E mais espelho de nós mesmos, do Brasil real. Um Brasilzão grande e complexo”, disseram nas redes sociais.

“Cheio de dor e alegria, miséria e irreverência. E cor. Muitas. Todas. Não temos a pretensão de herdar o anel de bamba dos gigantes que vieram antes de nós. Mas, assim como tantos outros, assumimos a responsabilidade de atender ao pedido final de muitas e muitas gerações: a de não deixar nosso samba morrer. Nem nossos sonhos”, pontuaram.

